Сербия обиделась на Украину из-за голосования по Косову

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил недовольство голосованием Украины в Комитете министров Совета Европы по членству Косова в организации.

Об этом сообщил сербский телеканал N1, пишет "Европейская правда".

Дачич отметил, что голосование стран за начало процедуры рассмотрения запроса Косова на членство в Совете Европы повлияет на отношение Белграда к этим государствам в будущем.

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В контексте украинского голосования Дачич сказал, что был неприятно удивлен голосом Украины.

По его словам, Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины во всех резолюциях мира, а Киев воздержался при голосовании. Как известно, Украина не признает Косово независимым государством.

Дачич также выразил возмущение из-за голосования других государств. В частности, он раскритиковал Черногорию.

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"Черногория проголосовала за принятие Косова. Им также когда-то понадобится наш голос, на который они точно не смогут рассчитывать", – сказал глава сербской дипломатии.

Дачич добавил, что претензии есть и к Боснии и Герцеговине.

"Что касается БиГ, был ли когда-то в моей речи момент, когда мы не упоминали о территориальной целостности БиГ? Теперь, когда кто-то спросит, мы воздержимся. Так почему мы выступали за территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а они воздержались?" – отметил Дачич.

Неприятно удивили министра также Греция и Словакия, сказал он.

"Министра из Греции наградил президент Сербии Александар Вучич. Президент Греции говорил о том, что они не признают Косово", – сказал Дачич.

Глава МИД Сербии отдельно поблагодарил всех, кто голосовал против членства Косова, перечислив Кипр, Испанию, Румынию, Азербайджан и Грузию.

Дачич особо поблагодарил Венгрию, которая проголосовала против, хотя Будапешт официально признает независимость Косова.

24 апреля Косово прошло первый этап членства в Совете Европы, получив более двух третей необходимых голосов в поддержку заявки на вступление в организацию.

Правительство Косова заявило, что подаст заявку на членство в Совете Европы весной прошлого года, воспользовавшись возможностью, появившейся после того, как Россию исключили из этой организации.

Принятие в организацию требует одобрения двух третей членов, а поскольку Россия не признает Косово как независимое государство, в прошлом существовал риск того, что любая предыдущая заявка будет отклонена.