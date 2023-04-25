Президент Чехії занепокоєний зростанням популізму і російського впливу в сусідніх країнах

Президент Чехії Петр Павел прямо висловив свої побоювання щодо зростання популізму та проросійських впливів в сусідніх країнах.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Вказуючи на можливість перемоги популістів на виборах у Словаччині наприкінці цього року, чеський президент сказав, що це буде "складна ситуація для Словаччини, але також і для нас як сусідів і справді дуже близьких партнерів".

Про Угорщину він висловився ще більш прямолінійно. "Існує низка вагомих причин побоюватися проросійської орієнтації нинішнього угорського керівництва", – сказав він.

Але говорячи про антиурядові протести, які відбуваються в Чехії протягом останніх кількох місяців, Павел зазначив, що протестувальників не слід змішувати в одну купу, і що політикам потрібно докладати більше зусиль для пояснення політики громадянам.

"Частина з них (протестувальників. – Ред.), ймовірно, надихаються проросійськими елементами. Але багато з них просто незадоволені тим, як уряд інформує про різні заходи в соціальній та економічній сферах", – зазначив він.

"І треба визнати, що комунікація не є найсильнішою стороною нинішнього чеського уряду", – додав Павел.

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Нагадаємо, уряд прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали має найгірший рейтинг схвалення серед чеського населення з 2013 року.

Протягом останніх місяців відбувалися неодноразові демонстрації людей проти чинного уряду Чехії, організовані проросійськими силами чи активістами. Зокрема, тисячі людей вийшли на Вацлавську площу під час останньої акції протесту.