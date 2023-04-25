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Президент Чехії занепокоєний зростанням популізму і російського впливу в сусідніх країнах

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 15:35
Президент Чехії занепокоєний зростанням популізму і російського впливу в сусідніх країнах
Петр Павел, фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел прямо висловив свої побоювання щодо зростання популізму та проросійських впливів в сусідніх країнах.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Вказуючи на можливість перемоги популістів на виборах у Словаччині наприкінці цього року, чеський президент сказав, що це буде "складна ситуація для Словаччини, але також і для нас як сусідів і справді дуже близьких партнерів".

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Про Угорщину він висловився ще більш прямолінійно. "Існує низка вагомих причин побоюватися проросійської орієнтації нинішнього угорського керівництва", – сказав він.

Але говорячи про антиурядові протести, які відбуваються в Чехії протягом останніх кількох місяців, Павел зазначив, що протестувальників не слід змішувати в одну купу, і що політикам потрібно докладати більше зусиль для пояснення політики громадянам.

"Частина з них (протестувальників. – Ред.), ймовірно, надихаються проросійськими елементами. Але багато з них просто незадоволені тим, як уряд інформує про різні заходи в соціальній та економічній сферах", – зазначив він.

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"І треба визнати, що комунікація не є найсильнішою стороною нинішнього чеського уряду", – додав Павел.

Нагадаємо, уряд прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали має найгірший рейтинг схвалення серед чеського населення з 2013 року.

Протягом останніх місяців відбувалися неодноразові демонстрації людей проти чинного уряду Чехії, організовані проросійськими силами чи активістами. Зокрема, тисячі людей вийшли на Вацлавську площу під час останньої акції протесту.

Теми: ЧехіяСловаччинаУгорщинаРосія
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