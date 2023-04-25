Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Чехії занепокоєний зростанням популізму і російського впливу в сусідніх країнах

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 15:35
Президент Чехії занепокоєний зростанням популізму і російського впливу в сусідніх країнах
Петр Павел, фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел прямо висловив свої побоювання щодо зростання популізму та проросійських впливів в сусідніх країнах.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Вказуючи на можливість перемоги популістів на виборах у Словаччині наприкінці цього року, чеський президент сказав, що це буде "складна ситуація для Словаччини, але також і для нас як сусідів і справді дуже близьких партнерів".

Про Угорщину він висловився ще більш прямолінійно. "Існує низка вагомих причин побоюватися проросійської орієнтації нинішнього угорського керівництва", – сказав він.

Але говорячи про антиурядові протести, які відбуваються в Чехії протягом останніх кількох місяців, Павел зазначив, що протестувальників не слід змішувати в одну купу, і що політикам потрібно докладати більше зусиль для пояснення політики громадянам.

"Частина з них (протестувальників. – Ред.), ймовірно, надихаються проросійськими елементами. Але багато з них просто незадоволені тим, як уряд інформує про різні заходи в соціальній та економічній сферах", – зазначив він.

"І треба визнати, що комунікація не є найсильнішою стороною нинішнього чеського уряду", – додав Павел.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, уряд прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали має найгірший рейтинг схвалення серед чеського населення з 2013 року.

Протягом останніх місяців відбувалися неодноразові демонстрації людей проти чинного уряду Чехії, організовані проросійськими силами чи активістами. Зокрема, тисячі людей вийшли на Вацлавську площу під час останньої акції протесту.

Теми: ЧехіяСловаччинаУгорщинаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
Чехія
Президент Чехії: Китай не зацікавлений у припиненні війни проти України
Прага чекає роз’яснень від Пекіна після скандальних заяв посла Китаю у Франції
Чехія на "Рамштайні" запропонувала розширити програму модернізації танків Т-72 для України
Останні новини
15:39
В ЄС досягли компромісу щодо агроімпорту України: Єврокомісія введе обмеження щодо 5 товарів
15:35
Турецький літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл
15:30
МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
Усі новини...
Реклама: