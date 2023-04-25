Президент Чехии обеспокоен ростом популизма и российского влияния в соседних странах

Президент Чехии Петр Павел прямо выразил свои опасения относительно роста популизма и пророссийских влияний в соседних странах.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Указывая на возможность победы популистов на выборах в Словакии в конце года, чешский президент сказал, что это будет "сложная ситуация для Словакии, но также и для нас как соседей и действительно очень близких партнеров".

О Венгрии он высказался еще более прямолинейно. "Существует ряд веских причин опасаться пророссийской ориентации нынешнего венгерского руководства".

Но говоря об антиправительственных протестах, которые происходят в Чехии в течение последних нескольких месяцев, Павел сказал, что протестующих не следует смешивать в одну кучу – и что политикам нужно прилагать больше усилий для объяснения политики гражданам.

"Часть из них, вероятно, вдохновляется пророссийскими элементами. Но многие из них просто недовольны тем, как правительство информирует о различных мерах в социальной и экономической сферах", – отметил он.

"И надо признать, что коммуникация не является самой сильной стороной нынешнего чешского правительства", – добавил Павел.

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Как сообщалось, у правительства премьер-министра Чехии Петра Фиалы – худший рейтинг одобрения среди чешского населения с 2013 года.

В течение последних месяцев происходили неоднократные демонстрации людей против действующего правительства Чехии, организованные пророссийскими силами или активистами. В частности, тысячи людей вышли на Вацлавскую площадь во время последней акции протеста.