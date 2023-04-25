Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Чехии обеспокоен ростом популизма и российского влияния в соседних странах

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 15:35
Президент Чехии обеспокоен ростом популизма и российского влияния в соседних странах
Петр Павел, фото: Getty Images

Президент Чехии Петр Павел прямо выразил свои опасения относительно роста популизма и пророссийских влияний в соседних странах.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Указывая на возможность победы популистов на выборах в Словакии в конце года, чешский президент сказал, что это будет "сложная ситуация для Словакии, но также и для нас как соседей и действительно очень близких партнеров".

О Венгрии он высказался еще более прямолинейно. "Существует ряд веских причин опасаться пророссийской ориентации нынешнего венгерского руководства".

Но говоря об антиправительственных протестах, которые происходят в Чехии в течение последних нескольких месяцев, Павел сказал, что протестующих не следует смешивать в одну кучу – и что политикам нужно прилагать больше усилий для объяснения политики гражданам.

"Часть из них, вероятно, вдохновляется пророссийскими элементами. Но многие из них просто недовольны тем, как правительство информирует о различных мерах в социальной и экономической сферах", – отметил он.

"И надо признать, что коммуникация не является самой сильной стороной нынешнего чешского правительства", – добавил Павел.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, у правительства премьер-министра Чехии Петра Фиалы – худший рейтинг одобрения среди чешского населения с 2013 года.

В течение последних месяцев происходили неоднократные демонстрации людей против действующего правительства Чехии, организованные пророссийскими силами или активистами. В частности, тысячи людей вышли на Вацлавскую площадь во время последней акции протеста.

Темы: ЧехияСловакияВенгрияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Китай не заинтересован в прекращении войны против Украины
Прага ждет разъяснений от Пекина после скандальных заявлений посла Китая во Франции
Чехия на "Рамштайн" предложила расширить программу модернизации танков Т-72 для Украины
Последние новости
15:56
Польша подписала с Британией соглашение о покупке новейших систем ПВО на 2,4 млрд евро
15:51
Минэкономики открыло спецсчет: будут собирать на гуманитарное разминирование
15:50
РЕГИСТРАЦИЯПервая в истории Bucha Journalism Conference: Роль профессиональных медиа во время войн и кризисов (укр)
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
Все новости...
Реклама: