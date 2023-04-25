Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19

Кабінет міністрів продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації і карантин по всій території України.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Дослівно: "Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 червня 2023 року. Також продовжено карантин на всій території України до 30 червня 2023 року".

Деталі: Вперше карантин проти ковіду в Україні запровадили 25 березня 2020 року.

Станом на лютий 2022 року в Україні від ковіду померли більше 100 тисяч людей.