Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19

Олександр ШумілінВівторок, 25 квітня 2023, 15:54
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
Фото ілюстративне

Кабінет міністрів продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації і карантин по всій території України.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Дослівно: "Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 червня 2023 року. Також продовжено карантин на всій території України до 30 червня 2023 року".

Реклама:

Деталі: Вперше карантин проти ковіду в Україні запровадили 25 березня 2020 року.

Станом на лютий 2022 року в Україні від ковіду померли більше 100 тисяч людей.

  • Передісторія:
  • В кінці 2022 року уряд продовжив карантин до квітня 2023 року через пандемію коронавірусу в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кабінет міністрівкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд розширив коло людей, які можуть імігрувати в Україну
Уряд запровадив електронний документообіг для проходження військовими ВЛК – Маляр
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
Останні новини
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
Усі новини...
Реклама: