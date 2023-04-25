Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19

Олександр ШумілінВівторок, 25 квітня 2023, 15:54
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
Фото ілюстративне

Кабінет міністрів продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації і карантин по всій території України.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Дослівно: "Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 червня 2023 року. Також продовжено карантин на всій території України до 30 червня 2023 року".

Деталі: Вперше карантин проти ковіду в Україні запровадили 25 березня 2020 року.

Станом на лютий 2022 року в Україні від ковіду померли більше 100 тисяч людей.

  • Передісторія:
  • В кінці 2022 року уряд продовжив карантин до квітня 2023 року через пандемію коронавірусу в Україні.

Теми: Кабінет міністрівкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд заборонив стягувати борги за комуналку з переселенців
Уряд погодив призначення керівників Луганської та Сумської ОВА
Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника: хто очолить відомство
Останні новини
15:39
В ЄС досягли компромісу щодо агроімпорту України: Єврокомісія введе обмеження щодо 5 товарів
15:35
Турецький літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл
15:30
МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
Усі новини...
Реклама: