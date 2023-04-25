Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19

Кабинет министров продлил до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и карантин по всей территории Украины.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Дословно: "Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30 июня 2023 года. Также продлен карантин на всей территории Украины до 30 июня 2023 года".

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Детали: Впервые карантин против ковида в Украине ввели 25 марта 2020 года.

По состоянию на февраль 2022 года в Украине от ковида умерли более 100 тысяч человек.

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