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Польський авіаперевізник не пустив на борт російську тенісистку, вона пропустить турнір

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 17:02

Польська авіакомпанія LOT відмовила у реєстрації на рейс російській тенісистці Віталії Дьяченко, яка планувала взяти участь у турнірі на Корсиці, а її маршрут з Каїра пролягав через Варшаву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

"Авіакомпанія LOT Polish Airlines не змогла взяти на свій рейс громадянку Російської Федерації, діючи відповідно до розпорядження міністра внутрішніх справ і адміністрації про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху на певних прикордонних пунктах пропуску. Положеннями розпорядження запроваджуються обмеження на певних пунктах перетину кордону, в тому числі в аеропортах, для громадян Російської Федерації, які подорожують з-поза меж Шенгенської зони", – йдеться в офіційній позиції авіаперевізника.

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У понеділок 32-річна росіянка поскаржилася в соціальних мережах, що не змогла вилетіти з Каїра до Варшави, а потім до Ніцци. Вона мала при собі рекомендаційні листи від WTA та ITF, а також лист від свого батька, який народився в Україні і працює в ООН.

Тенісистка, яка посідає 250-те місце в рейтингу WTA, додала, що не могла швидко вилетіти до Ніцци через те, що авіакомпанії не перевозять росіян, тому вона буде змушена покинути турнір. Тенісистка провела 18 годин в аеропорту Каїра.

"Зі мною поводилися як з людиною третього сорту, я витратила кілька тисяч євро. Тепер я не можу потрапити на турнір, тому що немає нормальних авіакомпаній, які перевозять росіян, через візові обмеження", – скаржилася вона в соціальних мережах.

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Дьяченко спробувала скористатися рейсом авіакомпанії Lufthansa, але там також не продали їй квитка, пояснивши, що вона повинна в'їхати в Шенгенську зону тільки через Іспанію, яка видала їй візу.

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року ЄС призупинив дію спрощеного візового режиму з Росією. На його основі Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС запровадити більш жорсткий підхід до видачі шенгенських віз росіянам.

Відтоді країни, що межують з Росією, як-от країни Балтії, а також Фінляндія, Чехія та Польща, заборонили в'їзд російським туристам узагалі.

Теми: Польщаавіа
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