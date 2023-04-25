Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польский авиаперевозчик не пустил на борт российскую теннисистку, она пропустит турнир

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 17:02

Польская авиакомпания LOT отказала в регистрации на рейс российской теннисистке Виталии Дьяченко, которая планировала принять участие в турнире на Корсике, а ее маршрут из Каира пролегал через Варшаву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

"Авиакомпания LOT Polish Airlines не смогла взять на свой рейс гражданку Российской Федерации, действуя в соответствии с распоряжением министра внутренних дел и администрации о временном приостановлении или ограничении пограничного движения на определенных пограничных пунктах пропуска. Положениями распоряжения вводятся ограничения на определенных пунктах пересечения границы, в том числе в аэропортах, для граждан Российской Федерации, путешествующих из-за пределов Шенгенской зоны", – говорится в официальной позиции авиаперевозчика.

В понедельник 32-летняя россиянка пожаловалась в социальных сетях, что не смогла вылететь из Каира в Варшаву, а затем в Ниццу. Она имела при себе рекомендательные письма от WTA и ITF, а также письмо от своего отца, который родился в Украине и работает в ООН.

Теннисистка, которая занимает 250-е место в рейтинге WTA, добавила, что не могла быстро вылететь в Ниццу из-за того, что авиакомпании не перевозят россиян, поэтому она будет вынуждена покинуть турнир. Теннисистка провела 18 часов в аэропорту Каира.

"Со мной обращались как с человеком третьего сорта, я потратила несколько тысяч евро. Теперь я не могу попасть на турнир, потому что нет нормальных авиакомпаний, которые перевозят россиян, из-за визовых ограничений", – жаловалась она в социальных сетях.

Дьяченко попыталась воспользоваться рейсом авиакомпании Lufthansa, но там также не продали ей билет, объяснив, что она должна въехать в Шенгенскую зону только через Испанию, которая выдала ей визу.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в начале сентября 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. На его основе Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС ввести более жесткий подход к выдаче шенгенских виз россиянам.

С тех пор страны, граничащие с Россией, такие как страны Балтии, а также Финляндия, Чехия и Польша, запретили въезд российским туристам вообще.

Темы: Польшаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

Все новости...
Польша
Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием
В МИД Польши раскритиковали немецкие заявления о "приоткрытой двери в НАТО" для Украины
Суд ЕС сократил до 500 тысяч евро ежедневный штраф Польши в споре с Еврокомиссией
Последние новости
15:56
Польша подписала с Британией соглашение о покупке новейших систем ПВО на 2,4 млрд евро
15:51
Минэкономики открыло спецсчет: будут собирать на гуманитарное разминирование
15:50
РЕГИСТРАЦИЯПервая в истории Bucha Journalism Conference: Роль профессиональных медиа во время войн и кризисов (укр)
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
Все новости...
Реклама: