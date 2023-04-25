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Польский авиаперевозчик не пустил на борт российскую теннисистку, она пропустит турнир

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 17:02

Польская авиакомпания LOT отказала в регистрации на рейс российской теннисистке Виталии Дьяченко, которая планировала принять участие в турнире на Корсике, а ее маршрут из Каира пролегал через Варшаву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

"Авиакомпания LOT Polish Airlines не смогла взять на свой рейс гражданку Российской Федерации, действуя в соответствии с распоряжением министра внутренних дел и администрации о временном приостановлении или ограничении пограничного движения на определенных пограничных пунктах пропуска. Положениями распоряжения вводятся ограничения на определенных пунктах пересечения границы, в том числе в аэропортах, для граждан Российской Федерации, путешествующих из-за пределов Шенгенской зоны", – говорится в официальной позиции авиаперевозчика.

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В понедельник 32-летняя россиянка пожаловалась в социальных сетях, что не смогла вылететь из Каира в Варшаву, а затем в Ниццу. Она имела при себе рекомендательные письма от WTA и ITF, а также письмо от своего отца, который родился в Украине и работает в ООН.

Теннисистка, которая занимает 250-е место в рейтинге WTA, добавила, что не могла быстро вылететь в Ниццу из-за того, что авиакомпании не перевозят россиян, поэтому она будет вынуждена покинуть турнир. Теннисистка провела 18 часов в аэропорту Каира.

"Со мной обращались как с человеком третьего сорта, я потратила несколько тысяч евро. Теперь я не могу попасть на турнир, потому что нет нормальных авиакомпаний, которые перевозят россиян, из-за визовых ограничений", – жаловалась она в социальных сетях.

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Дьяченко попыталась воспользоваться рейсом авиакомпании Lufthansa, но там также не продали ей билет, объяснив, что она должна въехать в Шенгенскую зону только через Испанию, которая выдала ей визу.

Напомним, в начале сентября 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. На его основе Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС ввести более жесткий подход к выдаче шенгенских виз россиянам.

С тех пор страны, граничащие с Россией, такие как страны Балтии, а также Финляндия, Чехия и Польша, запретили въезд российским туристам вообще.

Темы: Польшаавиа
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