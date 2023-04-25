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Німецькі компанії судяться через права інтелектуальної власності на танк Leopard

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 18:31

Німецький танкобудівний концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подав до суду на оборонну компанію Rheinmetall у суперечці про права інтелектуальної власності на танк Leopard.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

KMW намагається перешкодити Rheinmetall стверджувати, що права на Leopard до версії 2A4 включно належать Rheinmetall.

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Як повідомила у вівторок прессекретар суду, розгляд справи має відбутися 2 травня в земельному суді Мюнхена. 

Суд не назвав компанії, що беруть участь у суперечці, але сторони зрозумілі після того, як керівник Rheinmetall Армін Паппергер заявив про права своєї компанії в інтерв'ю газеті Neue Zürcher Zeitung.

"Ми побудували 1000 Leopard 2A4 на основі нашої власної інтелектуальної власності", – сказав він.

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У суді повідомили, що KMW заперечує проти цих заяв, називаючи їх "неправдивими і такими, що вводять в оману" твердженнями, які порушують її права.

KMW і Rheinmetall є як конкурентами, так і партнерами. Танк Leopard 2 спочатку був розроблений Krauss-Maffei, як тоді називалася компанія, але Rheinmetall виробляє гармату, боєприпаси, систему управління вогнем і систему командування і управління.

На своєму сайті Rheinmetall також зазначає, що розробка танка належить KMW, незважаючи на те, що Паппергер сказав в інтерв'ю.

"Leopard 2 компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW), який використовується більшою кількістю країн, ніж будь-який інший, є найкращим у світі основним бойовим танком", – йдеться на сайті.

"Його приголомшливі бойові характеристики, що є результатом оптимального поєднання вогневої потужності, захисту, мобільності і оперативної готовності, ставлять Leopard 2 в окремий клас", – зазначає Rheinmetall.

"Дуже важливо, що він озброєний чудовою 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall. Rheinmetall також виробляє широкий спектр найсучасніших боєприпасів для Leopard 2, а також постачає технології управління вогнем і системи C4I", – йдеться на сайті.

Нагадаємо, наприкінці березня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що обіцяні урядом в Берліні танки Leopard 2 прибули до України.

Теми: Німеччинатанкисуд
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