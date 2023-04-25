Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Немецкие компании судятся из-за прав интеллектуальной собственности на танк Leopard

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 18:31

Немецкий танкостроительный концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подал в суд на оборонную компанию Rheinmetall в споре о правах интеллектуальной собственности на танк Leopard.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

KMW пытается помешать Rheinmetall утверждать, что права на Leopard до версии 2A4 включительно принадлежат Rheinmetall.

Как сообщила во вторник пресс-секретарь суда, рассмотрение дела должно состояться 2 мая в земельном суде Мюнхена. 

Суд не назвал компании, участвующие в споре, но стороны понятны после того, как руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявил о правах своей компании в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

"Мы построили 1000 Leopard 2A4 на основе нашей собственной интеллектуальной собственности", – сказал он.

В суде сообщили, что KMW возражает против этих заявлений, называя их "ложными и вводящими в заблуждение" утверждениями, которые нарушают ее права.

ВИДЕО ДНЯ

KMW и Rheinmetall являются как конкурентами, так и партнерами. Танк Leopard 2 изначально был разработан Krauss-Maffei, как тогда называлась компания, но Rheinmetall производит пушку, боеприпасы, систему управления огнем и систему командования и управления.

На своем сайте Rheinmetall также отмечает, что разработка танка принадлежит KMW, несмотря на то, что Паппергер сказал в интервью.

"Leopard 2 компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), который используется большим количеством стран, чем любой другой, является лучшим в мире основным боевым танком", – говорится на сайте.

"Его потрясающие боевые характеристики, являющиеся результатом оптимального сочетания огневой мощи, защиты, мобильности и оперативной готовности, ставят Leopard 2 в отдельный класс", – отмечает Rheinmetall.

"Очень важно, что он вооружен превосходной 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall. Rheinmetall также производит широкий спектр самых современных боеприпасов для Leopard 2, а также поставляет технологии управления огнем и системы C4I", – говорится на сайте.

Напомним, в конце марта канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что обещанные правительством в Берлине танки Leopard 2 прибыли в Украину.

Темы: Германиятанкисуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские подразделения контратаковали в Бахмуте: враг покинул некоторые позиции – Сырский

Обновлено от 03:45В Украине объявлялась масштабная воздушная тревога

Россияне имели успех на определенных участках, но Силы обороны вернули позиции – Маляр

Меркель призвала "не сужать мысли" в поисках решения о прекращении войны в Украине

ВМС Швеции и Финляндии в состоянии повышенной готовности из-за военных кораблей РФ вблизи энергосетей

Будапешт ответил Зеленскому: Венгерский народ уже заплатил высокую цену за эту войну

Все новости...
Германия
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
Немецкий генерал призвал к скорейшей передаче Украине истребителей F-16
В МИД Польши раскритиковали немецкие заявления о "приоткрытой двери в НАТО" для Украины
Последние новости
10:59
При выезде из Молдовы задержали депутатку, руководящую ключевой пророссийской партией "Шор"
10:40
Нефть дешевеет из-за опасений повышения ставок в США
10:39
"Ходил на танци, провел газ, летал на вертолете". Что говорят о митрополите Павле Лебеде в его деревне
10:29
Польша завершает строительство электронного барьера на границе с Беларусью
10:24
Курс валют 1 мая: как начали неделю наличные доллар и евро
10:05
Напоминает Сталина: ISW объяснил, почему Путин постоянно меняет военное руководство
09:56
Даже облака могут переносить стойкие к лекарству бактерии – исследование
09:46
фотоОккупанты заявили, что в Ленинградской области кто-то взорвал опору линии электропередач
09:39
Разведка Британии: Линии обороны россиян подчеркивают страх большого прорыва ВСУ
09:37
За покупку First Republic соревнуются JPMorgan, Citizens и PNC – СМИ
Все новости...
Реклама: