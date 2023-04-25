Немецкие компании судятся из-за прав интеллектуальной собственности на танк Leopard

Немецкий танкостроительный концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подал в суд на оборонную компанию Rheinmetall в споре о правах интеллектуальной собственности на танк Leopard.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

KMW пытается помешать Rheinmetall утверждать, что права на Leopard до версии 2A4 включительно принадлежат Rheinmetall.

Реклама:

Как сообщила во вторник пресс-секретарь суда, рассмотрение дела должно состояться 2 мая в земельном суде Мюнхена.

Суд не назвал компании, участвующие в споре, но стороны понятны после того, как руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявил о правах своей компании в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

"Мы построили 1000 Leopard 2A4 на основе нашей собственной интеллектуальной собственности", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

В суде сообщили, что KMW возражает против этих заявлений, называя их "ложными и вводящими в заблуждение" утверждениями, которые нарушают ее права.

KMW и Rheinmetall являются как конкурентами, так и партнерами. Танк Leopard 2 изначально был разработан Krauss-Maffei, как тогда называлась компания, но Rheinmetall производит пушку, боеприпасы, систему управления огнем и систему командования и управления.

На своем сайте Rheinmetall также отмечает, что разработка танка принадлежит KMW, несмотря на то, что Паппергер сказал в интервью.

"Leopard 2 компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), который используется большим количеством стран, чем любой другой, является лучшим в мире основным боевым танком", – говорится на сайте.

"Его потрясающие боевые характеристики, являющиеся результатом оптимального сочетания огневой мощи, защиты, мобильности и оперативной готовности, ставят Leopard 2 в отдельный класс", – отмечает Rheinmetall.

"Очень важно, что он вооружен превосходной 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall. Rheinmetall также производит широкий спектр самых современных боеприпасов для Leopard 2, а также поставляет технологии управления огнем и системы C4I", – говорится на сайте.

Напомним, в конце марта канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что обещанные правительством в Берлине танки Leopard 2 прибыли в Украину.