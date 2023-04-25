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Німецький суд не дозволив подружжю змінити "російське" прізвище

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 18:50

Адміністративний суд німецького міста Кобленц відхилив позов подружжя про зміну прізвища, яке звучить як російське.

На відповідне рішення суду посилається Spiegel, передає "Європейська правда".

Позивачі звернулися до муніципалітету з проханням про зміну прізвища, оскільки з початком російської агресії в Україні вони та їхня донька нібито зазнали утисків у повсякденному житті через "російське" прізвище.  Про яке саме прізвище йдеться, не повідомляється з огляду на німецьке законодавство щодо захисту персональних даних.

Коли муніципалітет відмовив у зміні прізвища, позивачі подали апеляцію. Після того, як муніципалітет не прийняв рішення протягом трьох місяців, вони подали позов про бездіяльність до адміністративного суду. 

"Позов не був успішним", – сказав адміністративний суд.

Зміна прізвища у Німеччині виправдана лише за наявності вагомої причини. У даному випадку це не так, стверджує суд. Той факт, що прізвище має іншомовне походження або звучить не по-німецьки, як правило, не є вагомою причиною.

Описані позивачами незручності, які вони відчули після початку війни через своє прізвище, не мали жодної ваги для виправдання змін. Позивачі також не довели, що прізвище, яке вони носять, є психологічним тягарем для них та їхньої доньки.

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Економічні причини також не стали виправданням для зміни прізвища. На думку суду, вони стосуються лише другорядної діяльності позивача. Що стосується основної роботи позивача, то не було жодних ознак того, що прізвище може мати значний негативний вплив на економічне становище сім'ї.

Рішення суду не є остаточним і може бути оскаржене.

Нагадаємо, у березні суд німецького міста Вісбаден ухвалив рішення оштрафувати на 1500 євро чоловіка, який ходив на роботу з футболкою із символом російської агресії – літерою Z, причому штраф буде сплачено організації, що надає допомогу українцям.

Теми: Німеччина
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