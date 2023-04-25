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Немецкий суд не позволил супругам изменить "русскую" фамилию

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 18:50

Административный суд немецкого города Кобленц отклонил иск супругов об изменении фамилии, которая звучит как русская.

На соответствующее решение суда ссылается Spiegel, передает "Европейская правда".

Истцы обратились в муниципалитет с просьбой об изменении фамилии, поскольку с началом российской агрессии в Украине они и их дочь якобы подверглись притеснениям в повседневной жизни из-за "русской" фамилии.  О какой именно фамилии идет речь, не сообщается, учитывая немецкое законодательство по защите персональных данных.

Когда муниципалитет отказал в изменении фамилии, истцы подали апелляцию. После того, как муниципалитет не принял решение в течение трех месяцев, они подали иск о бездействии в административный суд. 

"Иск не был успешным", – сказал административный суд.

Изменение фамилии в Германии оправдано только при наличии веской причины. В данном случае это не так, утверждает суд. Тот факт, что фамилия имеет иноязычное происхождение или звучит не по-немецки, как правило, не является веской причиной.

Описанные истцами неудобства, которые они испытали после начала войны из-за своей фамилии, не имели никакого веса для оправдания изменений. Истцы также не доказали, что фамилия, которую они носят, является психологическим бременем для них и их дочери.

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Экономические причины также не стали оправданием для изменения фамилии. По мнению суда, они касаются лишь второстепенной деятельности истца. Что касается основной работы истца, то не было никаких признаков того, что фамилия может иметь значительное негативное влияние на экономическое положение семьи.

Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано.

Напомним, в марте суд немецкого города Висбаден принял решение оштрафовать на 1500 евро мужчину, который ходил на работу с футболкой с символом российской агрессии – буквой Z, причем штраф будет уплачен организации, оказывающей помощь украинцам.

Темы: Германия
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