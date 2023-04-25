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Туреччина, найбільший покупець пшениці і ячменю з України, запроваджує мито 130% на імпорт зерна

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 19:10

Туреччина, найбільший покупець української пшениці та ячменю, з 1 травня цього року запроваджує імпортне мито на пшеницю, ячмінь і кукурудзу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє офіційний вісник Туреччини T.C. Resmi Gazete.

Ставка мита з 1 травня становитиме 130% замість нинішніх 0%. Цей захід спрямований на захист вітчизняних виробників напередодні нового сезону.

За даними Держмитслужби, за перший квартал цього року Туреччина була найбільшим експортером української пшениці, якої було поставлено на $168,8 млн, або 17,7% від усього її експорту, зокрема в березні на $70,9 млн, або 20,5%.

Ячменю з України до Туреччини за перший квартал цього року було ввезено на $52,7 млн, або 42,1% від усього експорту цієї культури, зокрема в березні на $17,3 млн, або 38,8%.

Запровадження мита Туреччиною відбувається на тлі заборони імпорту української агропродукцію чотирма країнами ЄС.

Близько десяти днів тому Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія тимчасово обмежили імпорт зерна з України. Ці країни обґрунтували такі кроки, серед іншого, проблемами власних фермерів через сприятливу конкуренцію з боку української продукції. Транзит товарів через східні країни ЄС все ще можливий. Наразі на рівні ЄС ведеться пошук єдиного рішення. 

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Теми: Туреччиназерноімпорт
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