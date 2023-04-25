Турция, крупнейший покупатель пшеницы и ячменя из Украины, вводит пошлину 130% на импорт зерна

Турция, крупнейший покупатель украинской пшеницы и ячменя, с 1 мая этого года вводит импортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает официальный вестник Турции T.C. Resmi Gazete.

Ставка пошлины с 1 мая составит 130% вместо нынешних 0%. Эта мера направлена на защиту отечественных производителей в преддверии нового сезона.

По данным Гостаможслужбы, за первый квартал этого года Турция была крупнейшим экспортером украинской пшеницы, которой было поставлено на $168,8 млн, или 17,7% от всего ее экспорта, в том числе в марте на $70,9 млн, или 20,5%.

Ячменя из Украины в Турцию за первый квартал этого года было ввезено на $52,7 млн, или 42,1% от всего экспорта этой культуры, в частности в марте на $17,3 млн, или 38,8%.

Введение пошлины Турцией происходит на фоне запрета импорта украинской агропродукции четырьмя странами ЕС.

Около десяти дней назад Польша, Венгрия, Словакия и Болгария временно ограничили импорт зерна из Украины. Эти страны обосновали такие шаги, среди прочего, проблемами собственных фермеров из-за благоприятной конкуренции со стороны украинской продукции. Транзит товаров через восточные страны ЕС все еще возможен. Сейчас на уровне ЕС ведется поиск единого решения.

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Напомним, министры сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии в письме к Еврокомиссии, направленном в пятницу, заявляют, что хотят дополнительно включить в предлагаемый список запрещенных к ввозу товаров из Украины подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты.

Министр сельского хозяйства Финляндии Антти Курвинен считает, что односторонние запреты импорта украинской агропродукции, введенные соседями Украины, вредят единству ЕС и играют на руку России.