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Турция, крупнейший покупатель пшеницы и ячменя из Украины, вводит пошлину 130% на импорт зерна

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 19:10

Турция, крупнейший покупатель украинской пшеницы и ячменя, с 1 мая этого года вводит импортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает официальный вестник Турции T.C. Resmi Gazete.

Ставка пошлины с 1 мая составит 130% вместо нынешних 0%. Эта мера направлена на защиту отечественных производителей в преддверии нового сезона.

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По данным Гостаможслужбы, за первый квартал этого года Турция была крупнейшим экспортером украинской пшеницы, которой было поставлено на $168,8 млн, или 17,7% от всего ее экспорта, в том числе в марте на $70,9 млн, или 20,5%. 

Ячменя из Украины в Турцию за первый квартал этого года было ввезено на $52,7 млн, или 42,1% от всего экспорта этой культуры, в частности в марте на $17,3 млн, или 38,8%.

Введение пошлины Турцией происходит на фоне запрета импорта украинской агропродукции четырьмя странами ЕС.

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Около десяти дней назад Польша, Венгрия, Словакия и Болгария временно ограничили импорт зерна из Украины. Эти страны обосновали такие шаги, среди прочего, проблемами собственных фермеров из-за благоприятной конкуренции со стороны украинской продукции. Транзит товаров через восточные страны ЕС все еще возможен. Сейчас на уровне ЕС ведется поиск единого решения.

Напомним, министры сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии в письме к Еврокомиссии, направленном в пятницу, заявляют, что хотят дополнительно включить в предлагаемый список запрещенных к ввозу товаров из Украины подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты.

Министр сельского хозяйства Финляндии Антти Курвинен считает, что односторонние запреты импорта украинской агропродукции, введенные соседями Украины, вредят единству ЕС и играют на руку России.

Темы: Турциязерноимпорт
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