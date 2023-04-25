Новий раунд переговорів Єврокомісії і 5 країн ЄС щодо агроімпорту з України закінчився провалом

Третій раунд переговорів віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та комісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського з міністрами сільського господарства п'яти країн, які борються з надмірним імпортом сільськогосподарської продукції з України, завершився невдачею.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Після провалу зустрічі з міністрами переговори продовжаться на технічному рівні.

Європейська комісія закликала до "конструктивного і заснованого на фактах підходу". Ідея полягає в тому, що країни повинні надати докази у вигляді статистичних даних, щоб обґрунтувати свої вимоги і дозволити ЄК розглянути їх.

У досить жорсткій формі ЄК повідомила п'ятьом міністрам сільського господарства, що пакет підтримки фермерів (100 млн євро з антикризового резерву, згода на включення певних сільськогосподарських товарів до списку заборонених до імпорту з України та допомога в експорті зерна) залежить від зняття односторонніх заборон на імпорт.

Заступник директора ЄК Валдіс Домбровскіс у відповідь на заклики розширити список заборонених до імпорту товарів висловив готовність розпочати захисні розслідування. Такі розслідування можуть призвести до призупинення імпорту.

Як зазначається, Єврокомісію починає дратувати те, що до списку додається все більше продуктів. Як повідомлялося, вона погодилася щодо заборони на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, що вже було безпрецедентним рішенням.

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За цим послідував лист від міністрів сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини з вимогою включити до списку ще дев'ять продуктів. Наступного дня Польща також додала до списку фруктове та яблучне пюре. У понеділок міністр сільського господарства Роберт Телус оголосив, що хоче додати ще одну позицію – яблучний сік.

Єврокомісія вкотре наголосила на необхідності швидкого вироблення спільного підходу ЄС та уникнення односторонніх рішень і заборон, які загрожують цілісності внутрішнього ринку.

Одностороння блокада імпорту сільськогосподарської продукції з України Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Болгарією була розкритикована більшістю країн ЄС. Втім, розуміння проблеми існує, але країни ЄС хочуть, щоб рішення приймалися спільнотою, а не в односторонньому порядку.

Європейська комісія хоче завершити переговори якнайшвидше, оскільки ця суперечка служить інтересам Росії. Однак немає впевненості, що цього хоче Польща.

Близько десяти днів тому Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія тимчасово обмежили імпорт зерна з України. Ці країни обґрунтували такі кроки, серед іншого, проблемами власних фермерів через сприятливу конкуренцію з боку української продукції.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині 100 мільйонів євро підтримки для зняття ними заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Більше читайте у статті: Зерновий компроміс: як Брюссель хоче владнати кризу з українським експортом в ЄС. Детальний аналіз причин цієї кризи можна знайти у нашому відео про те, чому дружня Польща вдарила по українському експорту та хто допоможе Україні.