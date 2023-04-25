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Новый раунд переговоров Еврокомиссии и 5 стран ЕС по агроимпорту из Украины провалился

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 19:52

Третий раунд переговоров вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и комиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского с министрами сельского хозяйства пяти стран, которые борются с чрезмерным импортом сельскохозяйственной продукции из Украины, завершился неудачей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

После провала встречи с министрами переговоры продолжатся на техническом уровне.

Европейская комиссия призвала к "конструктивному и основанному на фактах подходу". Идея заключается в том, что страны должны предоставить доказательства в виде статистических данных, чтобы обосновать свои требования и позволить ЕК рассмотреть их. 

В достаточно жесткой форме ЕК сообщила пяти министрам сельского хозяйства, что пакет поддержки фермеров (100 млн евро из антикризисного резерва, согласие на включение определенных сельскохозяйственных товаров в список запрещенных к импорту из Украины и помощь в экспорте зерна) зависит от снятия односторонних запретов на импорт.

Заместитель директора ЕК Валдис Домбровскис в ответ на призывы расширить список запрещенных к импорту товаров выразил готовность начать защитные расследования. Такие расследования могут привести к приостановке импорта.

Как отмечается, Еврокомиссию начинает раздражать то, что в список добавляется все больше продуктов. Как сообщалось, она согласилась относительно запрета на импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, что уже было беспрецедентным решением.

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За этим последовало письмо от министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии с требованием включить в список еще девять продуктов. На следующий день Польша также добавила в список фруктовое и яблочное пюре. В понедельник министр сельского хозяйства Роберт Телус объявил, что хочет добавить еще одну позицию – яблочный сок.

Еврокомиссия в очередной раз подчеркнула необходимость быстрой выработки общего подхода ЕС и избежания односторонних решений и запретов, которые угрожают целостности внутреннего рынка.

Односторонняя блокада импорта сельскохозяйственной продукции из Украины Польшей, Венгрией, Словакией и Болгарией была раскритикована большинством стран ЕС. Впрочем, понимание проблемы существует, но страны ЕС хотят, чтобы решения принимались сообществом, а не в одностороннем порядке.

Европейская комиссия хочет завершить переговоры как можно быстрее, поскольку этот спор служит интересам России. Однако нет уверенности, что этого хочет Польша.

Около десяти дней назад Польша, Венгрия, Словакия и Болгария временно ограничили импорт зерна из Украины. Эти страны обосновали такие шаги, среди прочего, проблемами собственных фермеров из-за благоприятной конкуренции со стороны украинской продукции.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила Болгарии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии 100 миллионов евро поддержки для снятия ими запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Больше читайте в статье: Зерновой компромисс: как Брюссель хочет уладить кризис с украинским экспортом в ЕС. Детальный анализ причин этого кризиса можно найти в нашем видео о том, почему дружественная Польша ударила по украинскому экспорту и кто поможет Украине.

Темы: ЕврокомиссияЕСимпорт
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