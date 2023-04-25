Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook, Twitter та AliExpress зіткнуться з новими правилами ЄС щодо контенту з 25 серпня

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 20:09

Найбільші світові соціальні мережі Facebook, Twitter, TikTok та інші будуть змушені боротися з незаконним і шкідливим контентом, інакше їм загрожують величезні штрафи відповідно до Закону Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA) вже з 25 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія у вівторок опублікувала перелік 19 дуже великих онлайн-платформ (VLOP) і пошукових систем, які потрапляють під дію широкомасштабного закону про онлайн-контент.

Серед визначених компаній, які мають понад 45 мільйонів користувачів у ЄС, фігурують: 

- вісім платформ соціальних мереж, а саме Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest та Snapchat;

- п'ять онлайн-маркетплейсів, а саме Amazon, Booking, AliExpress, Google Shopping і Zalando;

- інші платформи, включаючи магазини додатків Apple і Google, Google Maps і Вікіпедію, а також пошукові системи Google і Bing.

ВІДЕО ДНЯ

До цих компаній висуваються суворі вимоги, включаючи швидке видалення незаконного контенту, забезпечення того, щоб неповнолітні не ставали мішенню для персоналізованої реклами, а також обмеження поширення дезінформації та шкідливого контенту, такого як кіберзнущання.

"Компанії повинні будуть протягом чотирьох місяців виконати повний набір нових зобов'язань, передбачених DSA. Ці зобов'язання спрямовані на розширення можливостей і захист користувачів в Інтернеті, в тому числі неповнолітніх, і вимагають від визначених сервісів оцінювати та зменшувати системні ризики, а також надавати надійні інструменти модерації контенту", – йдеться у заяві Єврокомісії.

Протягом 4 місяців від сьогоднішнього оголошення платформи та пошукові системи повинні адаптувати свої системи, ресурси та процеси для дотримання вимог, створити незалежну систему дотримання вимог та провести першу щорічну оцінку ризиків і повідомити про неї Єврокомісію.

Платформам доведеться виявляти, аналізувати та зменшувати широкий спектр системних ризиків, починаючи від того, як незаконний контент і дезінформація можуть посилюватися на їхніх сервісах, і закінчуючи впливом на свободу вираження поглядів і свободу ЗМІ.

Так само необхідно оцінювати та зменшувати специфічні ризики, пов'язані з гендерно зумовленим насильством в Інтернеті, захистом неповнолітніх в Інтернеті та їхнього психічного здоров'я. Плани зменшення ризиків визначених платформ і пошукових систем підлягатимуть незалежному аудиту та нагляду з боку Єврокомісії.

Штрафи можуть сягати 6 відсотків від глобального річного обороту компанії, а дуже серйозні випадки порушення можуть призвести до того, що платформи будуть тимчасово заборонені.

Нагадаємо, британська служба захисту даних оштрафувала TikTok на 12,7 млн фунтів стерлінгів ($15,88 млн) за численні порушення закону про захист даних, зокрема, за використання персональних даних дітей віком до 13 років без згоди батьків.

Теми: інтернетсоцмережіЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Київщині витимуть сирени: тестування системи оповіщення

фото, відео У Брянській області РФ підірвали залізничну колію: з рейок зійшов поїзд із пальним

відеоУ Києві з автомобіля на Північному мосту шубовснув у воду залізний гараж

Через обстріли є значні пошкодження мережевої інфраструктури у двох областях – Міненерго

У ПАР думають запросити Путіна на саміт через Zoom, щоб не арештовувати – Sunday Times

Нагадує Сталіна: ISW пояснив, чому Путін постійно змінює військове керівництво

Усі новини...
інтернет
Мінкульт просить YouTube заблокувати "Вагнер" та інші ПВК
Кремль застосовує секретну зброю проти Starlink в Україні – ЗМІ
Маск хоче створити конкурента ChatGPT
Останні новини
12:45
Медведєв заявив, що Маск не впорався з завданням, бо Twitter прогнувся під українців
12:34
Театр Франка скасував участь у Театральній Олімпіаді в Будапешті через росіян в програмі
12:06
На Київщині витимуть сирени: тестування системи оповіщення
12:04
НБУ пропонує знизити ставки за мікрокредитами: зараз це 1500% річних
11:57
фото, відео У Брянській області РФ підірвали залізничну колію: з рейок зійшов поїзд із пальним
11:52
Французька прокуратура розслідує корупцію у російському підрозділі Auchan
11:43
відеоУ Києві з автомобіля на Північному мосту шубовснув у воду залізний гараж
11:43
Через обстріли є значні пошкодження мережевої інфраструктури у двох областях – Міненерго
11:20
У парламенті Британії запропонували ідею "економічного Рамштайну" проти Путіна
11:18
У ПАР думають запросити Путіна на саміт через Zoom, щоб не арештовувати – Sunday Times
Усі новини...
Реклама: