Facebook, Twitter та AliExpress зіткнуться з новими правилами ЄС щодо контенту з 25 серпня

Найбільші світові соціальні мережі Facebook, Twitter, TikTok та інші будуть змушені боротися з незаконним і шкідливим контентом, інакше їм загрожують величезні штрафи відповідно до Закону Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA) вже з 25 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія у вівторок опублікувала перелік 19 дуже великих онлайн-платформ (VLOP) і пошукових систем, які потрапляють під дію широкомасштабного закону про онлайн-контент.

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Серед визначених компаній, які мають понад 45 мільйонів користувачів у ЄС, фігурують:

- вісім платформ соціальних мереж, а саме Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest та Snapchat;

- п'ять онлайн-маркетплейсів, а саме Amazon, Booking, AliExpress, Google Shopping і Zalando;

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- інші платформи, включаючи магазини додатків Apple і Google, Google Maps і Вікіпедію, а також пошукові системи Google і Bing.

До цих компаній висуваються суворі вимоги, включаючи швидке видалення незаконного контенту, забезпечення того, щоб неповнолітні не ставали мішенню для персоналізованої реклами, а також обмеження поширення дезінформації та шкідливого контенту, такого як кіберзнущання.

"Компанії повинні будуть протягом чотирьох місяців виконати повний набір нових зобов'язань, передбачених DSA. Ці зобов'язання спрямовані на розширення можливостей і захист користувачів в Інтернеті, в тому числі неповнолітніх, і вимагають від визначених сервісів оцінювати та зменшувати системні ризики, а також надавати надійні інструменти модерації контенту", – йдеться у заяві Єврокомісії.

Протягом 4 місяців від сьогоднішнього оголошення платформи та пошукові системи повинні адаптувати свої системи, ресурси та процеси для дотримання вимог, створити незалежну систему дотримання вимог та провести першу щорічну оцінку ризиків і повідомити про неї Єврокомісію.

Платформам доведеться виявляти, аналізувати та зменшувати широкий спектр системних ризиків, починаючи від того, як незаконний контент і дезінформація можуть посилюватися на їхніх сервісах, і закінчуючи впливом на свободу вираження поглядів і свободу ЗМІ.

Так само необхідно оцінювати та зменшувати специфічні ризики, пов'язані з гендерно зумовленим насильством в Інтернеті, захистом неповнолітніх в Інтернеті та їхнього психічного здоров'я. Плани зменшення ризиків визначених платформ і пошукових систем підлягатимуть незалежному аудиту та нагляду з боку Єврокомісії.

Штрафи можуть сягати 6 відсотків від глобального річного обороту компанії, а дуже серйозні випадки порушення можуть призвести до того, що платформи будуть тимчасово заборонені.

Нагадаємо, британська служба захисту даних оштрафувала TikTok на 12,7 млн фунтів стерлінгів ($15,88 млн) за численні порушення закону про захист даних, зокрема, за використання персональних даних дітей віком до 13 років без згоди батьків.