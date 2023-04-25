Facebook, Twitter и AliExpress столкнутся с новыми правилами ЕС о контенте с 25 августа

Крупнейшие мировые социальные сети Facebook, Twitter, TikTok и другие будут вынуждены бороться с незаконным и вредным контентом, иначе им грозят огромные штрафы в соответствии с Законом Европейского Союза о цифровых услугах (DSA) уже с 25 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия во вторник опубликовала перечень 19 очень крупных онлайн-платформ (VLOP) и поисковых систем, которые попадают под действие широкомасштабного закона об онлайн-контенте.

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Среди определенных компаний, которые имеют более 45 миллионов пользователей в ЕС, фигурируют:

- восемь платформ социальных сетей, а именно Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest и Snapchat;

- пять онлайн-маркетплейсов, а именно Amazon, Booking, AliExpress, Google Shopping и Zalando;

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- другие платформы, включая магазины приложений Apple и Google, Google Maps и Википедию, а также поисковые системы Google и Bing.

К этим компаниям выдвигаются строгие требования, включая быстрое удаление незаконного контента, обеспечение того, чтобы несовершеннолетние не становились мишенью для персонализированной рекламы, а также ограничение распространения дезинформации и вредоносного контента, такого как кибер-издевательства.

"Компании должны будут в течение четырех месяцев выполнить полный набор новых обязательств, предусмотренных DSA. Эти обязательства направлены на расширение возможностей и защиту пользователей в Интернете, в том числе несовершеннолетних, и требуют от определенных сервисов оценивать и уменьшать системные риски, а также предоставлять надежные инструменты модерации контента", – говорится в заявлении Еврокомиссии.

В течение 4 месяцев от сегодняшнего объявления платформы и поисковые системы должны адаптировать свои системы, ресурсы и процессы для соблюдения требований, создать независимую систему соблюдения требований и провести первую ежегодную оценку рисков и сообщить о ней Еврокомиссии.

Платформам придется выявлять, анализировать и уменьшать широкий спектр системных рисков, начиная от того, как незаконный контент и дезинформация могут усиливаться на их сервисах, и заканчивая влиянием на свободу выражения мнений и свободу СМИ.

Так же необходимо оценивать и уменьшать специфические риски, связанные с гендерно обусловленным насилием в Интернете, защитой несовершеннолетних в Интернете и их психического здоровья. Планы уменьшения рисков определенных платформ и поисковых систем будут подлежать независимому аудиту и надзору со стороны Еврокомиссии.

Штрафы могут достигать 6 процентов от глобального годового оборота компании, а очень серьезные случаи нарушения могут привести к тому, что платформы будут временно запрещены.

Напомним, британская служба защиты данных оштрафовала TikTok на 12,7 млн фунтов стерлингов ($15,88 млн) за многочисленные нарушения закона о защите данных, в частности, за использование персональных данных детей в возрасте до 13 лет без согласия родителей.