"Укрзалізниця" попередила про збої в роботі онлайн-сервісів

"Укрзалізниця" попередила про збої в роботі свого застосунку, чат-ботів та порталу відстеження запізнень.

Джерело: пресслужба Укрзалізниці

Дослівно: "З технічних причин до кінця доби можуть спостерігатися збої в роботі деяких онлайн-сервісів залізниці. Це стосується насамперед застосунку, чат-ботів, порталу відстеження запізнень".

Деталі: У пресслужбі наголосили, що сайт для придбання квитків booking.uz.gov.ua працює без збоїв, каси відчинено, а рух поїздів – за розкладом.

УЗ працює над усуненням проблеми.