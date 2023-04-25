Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Укрзалізниця" попередила про збої в роботі онлайн-сервісів

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 25 квітня 2023, 20:18
Укрзалізниця попередила про збої в роботі онлайн-сервісів
ФОТО УЗ

"Укрзалізниця" попередила про збої в роботі свого застосунку, чат-ботів та порталу відстеження запізнень.

Джерело: пресслужба Укрзалізниці

Дослівно: "З технічних причин до кінця доби можуть спостерігатися збої в роботі деяких онлайн-сервісів залізниці. Це стосується насамперед застосунку, чат-ботів, порталу відстеження запізнень".

Реклама:

Деталі: У пресслужбі наголосили, що сайт для придбання квитків booking.uz.gov.ua працює без збоїв, каси відчинено, а рух поїздів – за розкладом.

УЗ працює над усуненням проблеми. 

Теми: Укрзалізницяінтернеттранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ призначила керівників для польської "дочки" та представництва за кордоном
УЗ призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова
Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали остаточно
Останні новини
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
Усі новини...
Реклама: