"Укрзалізниця" попередила про збої в роботі онлайн-сервісів
Вівторок, 25 квітня 2023, 20:18
"Укрзалізниця" попередила про збої в роботі свого застосунку, чат-ботів та порталу відстеження запізнень.
Джерело: пресслужба Укрзалізниці
Дослівно: "З технічних причин до кінця доби можуть спостерігатися збої в роботі деяких онлайн-сервісів залізниці. Це стосується насамперед застосунку, чат-ботів, порталу відстеження запізнень".
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Деталі: У пресслужбі наголосили, що сайт для придбання квитків booking.uz.gov.ua працює без збоїв, каси відчинено, а рух поїздів – за розкладом.
УЗ працює над усуненням проблеми.