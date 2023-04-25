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"Укрзалізниця" попередила про збої в роботі онлайн-сервісів

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 25 квітня 2023, 20:18
Укрзалізниця попередила про збої в роботі онлайн-сервісів
ФОТО УЗ

"Укрзалізниця" попередила про збої в роботі свого застосунку, чат-ботів та порталу відстеження запізнень.

Джерело: пресслужба Укрзалізниці

Дослівно: "З технічних причин до кінця доби можуть спостерігатися збої в роботі деяких онлайн-сервісів залізниці. Це стосується насамперед застосунку, чат-ботів, порталу відстеження запізнень".

Деталі: У пресслужбі наголосили, що сайт для придбання квитків booking.uz.gov.ua працює без збоїв, каси відчинено, а рух поїздів – за розкладом.

УЗ працює над усуненням проблеми. 

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Теми: Укрзалізницяінтернеттранспорт
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