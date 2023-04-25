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"Укрзализныця" предупредила о сбоях в работе онлайн-сервисов

Татьяна ЛозовенкоВторник, 25 апреля 2023, 20:18
Укрзализныця предупредила о сбоях в работе онлайн-сервисов
ФОТО УЗ

"Укрзализныця" предупредила о сбоях в работе своего приложения, чат-ботов и портала отслеживания опозданий.

Источник: пресс-служба Укрзализныци

Дословно: "По техническим причинам до конца суток могут наблюдаться сбои в работе некоторых онлайн-сервисов железной дороги. Это касается прежде всего приложения, чат-ботов, портала отслеживания опозданий".

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Детали: В пресс-службе отметили, что сайт для приобретения билетов booking.uz.gov.ua работает без сбоев, кассы открыты, а движение поездов – по расписанию.

УЗ работает над решением проблемы.

Темы: Укрзализныцяинтернеттранспорт
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