"Укрзализныця" предупредила о сбоях в работе онлайн-сервисов

"Укрзализныця" предупредила о сбоях в работе своего приложения, чат-ботов и портала отслеживания опозданий.

Источник: пресс-служба Укрзализныци

Дословно: "По техническим причинам до конца суток могут наблюдаться сбои в работе некоторых онлайн-сервисов железной дороги. Это касается прежде всего приложения, чат-ботов, портала отслеживания опозданий".

Детали: В пресс-службе отметили, что сайт для приобретения билетов booking.uz.gov.ua работает без сбоев, кассы открыты, а движение поездов – по расписанию.

УЗ работает над решением проблемы.