Окупанти ввечері вдарили по Марганцю та Нікополю: є постраждалі

Російські військові ввечері 25 квітня завдали ударів по Марганцю та Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали двоє людей та пошкоджені адмінбудівлі.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні надвечiр ворог обстріляв Нікопольський район. Відкрив вогонь з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. У Марганці постраждали дві жінки – 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно".

Деталі: За його словами, у місті пошкоджені дві адмінбудівлі. Руйнувань зазнали 8 приватних будинків, а також п'яти- та двоповерхівка. Знищені 2 господарські споруди, 12 – понівечені. Побиті газогін та лінії електропередач. Загорівся гараж. Рятувальники вогонь вже приборкали.

У Нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки. Обстеження територій триває. Інформація уточнюється.