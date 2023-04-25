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Окупанти ввечері вдарили по Марганцю та Нікополю: є постраждалі

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 25 квітня 2023, 20:44
Окупанти ввечері вдарили по Марганцю та Нікополю: є постраждалі
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські військові ввечері 25 квітня завдали ударів по Марганцю та Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали двоє людей та пошкоджені адмінбудівлі.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram  

Пряма мова: "Сьогодні надвечiр ворог обстріляв Нікопольський район. Відкрив вогонь з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. У Марганці постраждали дві жінки – 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно". 

Деталі: За його словами, у місті пошкоджені дві адмінбудівлі. Руйнувань зазнали 8 приватних будинків, а також п'яти- та двоповерхівка. Знищені 2 господарські споруди, 12 – понівечені. Побиті газогін та лінії електропередач. Загорівся гараж. Рятувальники вогонь вже приборкали.

У Нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки. Обстеження територій триває. Інформація уточнюється.  

 

Теми: Дніпропетровська областьобстрілжертвивійна
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