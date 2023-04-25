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Оккупанты вечером ударили по Марганцу и Никополю: есть пострадавшие

Татьяна ЛозовенкоВторник, 25 апреля 2023, 20:44
Оккупанты вечером ударили по Марганцу и Никополю: есть пострадавшие
Фото: Днепропетровская ОВА

Российские военные вечером 25 апреля нанесли удар по Марганцу и Никополю Днепропетровской области, в результате чего пострадали два человека и повреждены админздания.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram  

Прямая речь: "Сегодня вечером враг обстрелял Никопольский район. Открыл огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю. В Марганце пострадали две женщины – 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно". 

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Детали: По его словам, в городе повреждены два админздания. Разрушениям подверглись 8 частных домов, а также пяти- и двухэтажки. Уничтожены 2 хозяйственные постройки, 12 - изуродованы. Побиты газопровод и линии электропередач. Загорелся гараж. Спасатели огонь уже потушили.

В Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили. Обследование территорий продолжается. Информация уточняется. 

 

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Темы: Днепропетровская областьобстрелжертвывойна
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