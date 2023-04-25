Майже половина демократів вважають, що Байдену не слід прагнути переобрання

Близько половини членів Демократичної партії вважають, що президент США Джо Байден не повинен прагнути переобрання на другий термін.

Про це свідчать дані опитування Reuters-Ipsos, оприлюдненого у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Понад 60% усіх респондентів заявили, що Байден, який є першим вісімдесятирічним президентом у віці 80 років, занадто старий для роботи в уряді.

Соціологи також виявили, що 44% демократів вважають, що Байден не повинен знову балотуватися.

Близько двох третин респондентів заявили, що не хочуть, щоб Байден або колишній президент Дональд Трамп балотувалися знову.

Крім того, опитування показало, що Байден випереджає Трампа в гіпотетичному двобої на 5 пунктів – 43 проти 38 відсотків.

Незважаючи на те, що опитування постійно показують, що багато американців не хочуть, щоб Байден або Трамп знову балотувалися у 2024 році, обидва вони, схоже, мають значні переваги, щоб виграти номінації від своїх партій.

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Опитування проводили 22-24 квітня. Його було завершено до того, як Байден раніше у вівторок офіційно оголосив про рішення переобиратися на новий термін.

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