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Почти половина демократов считают, что Байдену не следует стремиться к переизбранию

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 20:54

Около половины членов Демократической партии считают, что президент США Джо Байден не должен стремиться к переизбранию на второй срок.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters-Ipsos, обнародованного во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Более 60% всех респондентов заявили, что Байден, который является первым восьмидесятилетним президентом в возрасте 80 лет, слишком стар для работы в правительстве.

Социологи также обнаружили, что 44% демократов считают, что Байден не должен снова баллотироваться.   

Около двух третей респондентов заявили, что не хотят, чтобы Байден или бывший президент Дональд Трамп баллотировались снова.

Кроме того, опрос показал, что Байден опережает Трампа в гипотетическом поединке на 5 пунктов – 43 против 38 процентов.

Несмотря на то, что опросы постоянно показывают, что многие американцы не хотят, чтобы Байден или Трамп снова баллотировались в 2024 году, оба они, похоже, имеют значительные преимущества, чтобы выиграть номинации от своих партий.

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Опрос проводился 22-24 апреля. Он был завершен до того, как Байден ранее во вторник официально объявил о решении переизбираться на новый срок.

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Темы: БайденСШАвиборы
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