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Берлін подовжив роботу центру прийому біженців з України в старому аеропорту

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 21:32

Сенат Берліна продовжив роботу центру прийому біженців з України у колишньому аеропорту "Тегель" щонайменше до кінця вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Це рішення також стосується використання пункту тимчасового розміщення для українців, які утекли від війни, на території термінала С.

Передбачалося, що табір у "Тегелі" мав бути відкритий до 30 червня, але зараз є перспектива продовжити його роботу навіть до кінця року. 

Після відкриття нового аеропорту Берлін-Бранденбург 8 листопада 2020 року, аеропорт у Тегелі зачинено, і всі рейси переміщено в новий аеропорт.

За словами мера Берліна Франциски Гіффай, через великий брак місць для проживання та квартир у німецькій столиці, від використання колишнього аеропорту "Тегель" наразі не можна відмовитися.

Зараз там мешкають близько трьох тисяч людей. З них 2600 осіб перебувають довше, ніж заплановані три дні, деякі – уже місяці. Це "не є оптимальним" для людей, зазначила Гіффай.

ВІДЕО ДНЯ

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Німеччина прийняла близько 1,1 мільйона українських біженців.

Нагадаємо, Міністерство розвитку Німеччини (BMZ) інвестує в Україну додаткові кошти у розмірі 111 мільйонів євро.

Загальна цивільна підтримка України з боку німецького уряду з початку війни (без урахування витрат на підтримку біженців з України в Німеччині) склала близько 3,6 мільярда євро.

Теми: Німеччинабіженцідопомога Україні
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