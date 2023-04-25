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Берлин продлил работу центра приема беженцев из Украины в старом аэропорту

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 21:32

Сенат Берлина продлил работу центра приема беженцев из Украины в бывшем аэропорту "Тегель" как минимум до конца сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Это решение также касается использования пункта временного размещения для украинцев, бежавших от войны, на территории терминала С.

Предполагалось, что лагерь в "Тегеле" должен был быть открыт до 30 июня, но сейчас есть перспектива продолжить его работу даже до конца года. 

После открытия нового аэропорта Берлин-Бранденбург 8 ноября 2020 года, аэропорт в Тегеле закрыт, и все рейсы перемещены в новый аэропорт.

По словам мэра Берлина Франциски Гиффай, из-за большой нехватки мест для проживания и квартир в немецкой столице, от использования бывшего аэропорта "Тегель" пока нельзя отказаться.

Сейчас там проживают около трех тысяч человек. Из них 2600 человек находятся дольше, чем запланированные три дня, некоторые – уже месяцы. Это "не является оптимальным" для людей, отметила Гиффай.

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С начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Германия приняла около 1,1 миллиона украинских беженцев.

Напомним, Министерство развития Германии (BMZ) инвестирует в Украину дополнительные средства в размере 111 миллионов евро.

Общая гражданская поддержка Украины со стороны немецкого правительства с начала войны (без учета расходов на поддержку беженцев из Украины в Германии) составила около 3,6 миллиарда евро.

Темы: Германиябеженцыпомощь Украине
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