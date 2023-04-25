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РФ удвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ОК "Південь"

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 25 квітня 2023, 21:56
РФ удвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ОК Південь
Фото: Getty Images

У Чорному морі кількість ракетоносіїв армії РФ збільшились удвічі. 

Джерело: ОК "Південь" 

Дослівно: "В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 1️3️ кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі. Наразі на бойовому чергуванні 2️ надводних і 2️ підводних ракетоносії, загальний залп "Калібрів" може сягати 2️4️". 

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Деталі: В ОК "Південь" попередили, що рівень ракетної загрози дуже високий.

Теми: Чорне морекорабліракетний удар
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