РФ удвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ОК "Південь"
Вівторок, 25 квітня 2023, 21:56
У Чорному морі кількість ракетоносіїв армії РФ збільшились удвічі.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 1️3️ кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі. Наразі на бойовому чергуванні 2️ надводних і 2️ підводних ракетоносії, загальний залп "Калібрів" може сягати 2️4️".
Деталі: В ОК "Південь" попередили, що рівень ракетної загрози дуже високий.
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