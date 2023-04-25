РФ удвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ОК "Південь"

У Чорному морі кількість ракетоносіїв армії РФ збільшились удвічі.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 1️3️ кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі. Наразі на бойовому чергуванні 2️ надводних і 2️ підводних ракетоносії, загальний залп "Калібрів" може сягати 2️4️".

Деталі: В ОК "Південь" попередили, що рівень ракетної загрози дуже високий.