РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море – ОК "Юг"
Вторник, 25 апреля 2023, 21:56
В Черном море количество ракетоносителей армии РФ увеличилось вдвое.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 1️3️ кораблей, а количество ракетоносителей - вдвое. Сейчас на боевом дежурстве 2️ надводных и 2️ подводных ракетоносители, общий залп "Калибров" может достигать 2️4️".
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Детали: В ОК "Юг" предупредили, что уровень ракетной угрозы очень высокий.