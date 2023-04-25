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РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море – ОК "Юг"

Татьяна ЛозовенкоВторник, 25 апреля 2023, 21:56
РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море – ОК Юг
Фото: Getty Images

В Черном море количество ракетоносителей армии РФ увеличилось вдвое. 

Источник: ОК "Юг" 

Дословно: "В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 1️3️ кораблей, а количество ракетоносителей - вдвое. Сейчас на боевом дежурстве 2️ надводных и 2️ подводных ракетоносители, общий залп "Калибров" может достигать 2️4️". 

Детали: В ОК "Юг" предупредили, что уровень ракетной угрозы очень высокий.

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Темы: Черное морекораблиракетный удар
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