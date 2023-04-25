РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море – ОК "Юг"

В Черном море количество ракетоносителей армии РФ увеличилось вдвое.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 1️3️ кораблей, а количество ракетоносителей - вдвое. Сейчас на боевом дежурстве 2️ надводных и 2️ подводных ракетоносители, общий залп "Калибров" может достигать 2️4️".

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Детали: В ОК "Юг" предупредили, что уровень ракетной угрозы очень высокий.