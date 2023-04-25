Кулеба: В НАТО бракує політичної волі для рішення про вступ України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в НАТО на даний момент бракує політичної волі для ухвалення рішення про вступ України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Всім хто каже, що вступ України неможливий, я раджу поглянути на приклад Фінляндії. Рік тому було неможливо уявити, що це станеться. Але тепер, коли була політична воля, Фінляндію прийняли в НАТО. Тому все можливо, коли є політична воля, все інше другорядне. Але зараз я хочу сказати як факт, що політичної волі в Альянсі бракує", – сказав Кулеба.

За його словами, членство України в НАТО не зупинить війну, але воно допоможе запобігти війнам в євроатлантичному регіоні в майбутньому.

"Поки Україна залишатиметься поза НАТО, перебуваючи близьким другом, найбільш поважним союзником, спеціальним партнером чи в якійсь іншій сурогатній формі співпраці, існуватиме ризик повторення російської агресії проти України. Саме тому стратегічно розумно виключити такий ризик. Якою б не була ціна збереження миру, ціна відновлення миру завжди вища", – сказав міністр.

Кулеба нагадав, що ц 2008 союзники погодилися у Бухаресті, що Україна буде членом НАТО, і з того часу НАТО просто повторює ці слова як мантру, підтверджуючи свою політику "відкритих дверей".

"Ми чули багато аргументів, багато виправдань, чому Україна не повинна бути в НАТО. Історія довела що всі ці аргументи були позбавлені сенсу. Тому час визнати реальність і зробити це", – додав глава МЗС.

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Раніше Кулеба у статті для Foreign Affairs написав, що на саміті у Вільнюсі НАТО має визначити осяжні перспективи вступу України, тому що "Києву потрібен Альянс, а Альянсу потрібен Київ".

Нагадаємо, Польща, Чехія і Словаччина виступили за гарантії безпеки для України ще до членства в НАТО.

Тим часом лідери балтійських держав закликали забезпечити на саміті у Вільнюсі конкретний прогрес щодо вступу України в НАТО.