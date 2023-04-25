Кулеба: В НАТО не хватает политической воли для решения о вступлении Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в НАТО на данный момент не хватает политической воли для принятия решения о вступлении Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNN.

"Всем кто говорит, что вступление Украины невозможно, я советую взглянуть на пример Финляндии. Год назад было невозможно представить, что это произойдет. Но теперь, когда была политическая воля, Финляндию приняли в НАТО. Поэтому все возможно, когда есть политическая воля, все остальное второстепенно. Но сейчас я хочу сказать как факт, что политической воли в Альянсе не хватает", – сказал Кулеба.

По его словам, членство Украины в НАТО не остановит войну, но оно поможет предотвратить войны в евроатлантическом регионе в будущем.

"Пока Украина будет оставаться вне НАТО, находясь близким другом, наиболее уважаемым союзником, специальным партнером или в какой-то другой суррогатной форме сотрудничества, будет существовать риск повторения российской агрессии против Украины. Именно поэтому стратегически разумно исключить такой риск. Какой бы ни была цена сохранения мира, цена восстановления мира всегда выше", – сказал министр.

Кулеба напомнил, что в 2008 союзники согласились в Бухаресте, что Украина будет членом НАТО, и с тех пор НАТО просто повторяет эти слова как мантру, подтверждая свою политику "открытых дверей".

"Мы слышали много аргументов, много оправданий, почему Украина не должна быть в НАТО. История доказала что все эти аргументы были лишены смысла. Поэтому время признать реальность и сделать это", – добавил глава МИД.

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Ранее Кулеба в статье для Foreign Affairs написал, что на саммите в Вильнюсе НАТО должен определить обозримые перспективы вступления Украины, потому что "Киеву нужен Альянс, а Альянсу нужен Киев".

Напомним, Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности для Украины еще до членства в НАТО.

Тем временем лидеры балтийских государств призвали обеспечить на саммите в Вильнюсе конкретный прогресс по вступлению Украины в НАТО.