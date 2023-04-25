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Глава МЗС Німеччини проігнорувала Радбез ООН, щоб не слухати "брехливе шоу" Лаврова – Bild﻿

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 22:59

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок була відсутня на засіданні Ради безпеки ООН в понеділок, оскільки "не хотіла слухати брехню" глави МЗС РФ Сєргея Лаврова, який головував на зустрічі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild з посиланням на джерела в німецьких дипломатичних колах.

Співрозмовники видання заявили, що Лавров хоче влаштувати в Раді безпеки "справи як завжди" (business as usual), а Росія тим часом з усією жорстокістю продовжує свою незаконну агресивну війну проти України.

Бербок відкинула запрошення і натомість зайнялася порятунком німецьких громадян із Судану. 

Німецькі дипломати сказали, що вони "недоступні для таких цинічних та прозорих пропагандистських ігор".

Лавров на засіданні звинуватив Захід у, нібито, бажанні замінити Статут ООН проти волі решти світу. Також він вчергове розповів про "нацистів у Києві" та звинувачував у всьому США.

Як відомо, Росія з 1 квітня на ротаційній основі почала головування в Радбезі ООН.

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Президент України у зв’язку з цим закликав до реформи Радбезу, "щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир".

Глава МЗС Чехії підтримав заклик Києва, за реформу Ради безпеки ООН висловилася і Туреччина.

Теми: НімеччинаООНЛавровРосія
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