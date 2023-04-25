Глава МИД Германии проигнорировала Совбез ООН, чтобы не слушать "лживое шоу" Лаврова - Bild﻿

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отсутствовала на заседании Совета безопасности ООН в понедельник, поскольку "не хотела слушать ложь" главы МИД РФ Сергея Лаврова, который председательствовал на встрече.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на источники в немецких дипломатических кругах.

Собеседники издания заявили, что Лавров хочет устроить в Совете безопасности "дела как всегда" (business as usual), а Россия тем временем со всей жестокостью продолжает свою незаконную агрессивную войну против Украины.

Бербок отвергла приглашение и вместо этого занялась спасением немецких граждан из Судана.

Немецкие дипломаты сказали, что они "недоступны для таких циничных и прозрачных пропагандистских игр".

Лавров на заседании обвинил Запад в, якобы, желании заменить Устав ООН против воли остального мира. Также он в очередной раз рассказал о "нацистах в Киеве" и обвинял во всем США.

Напомним, Россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН.

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Президент Украины в связи с этим призвал к реформе Совбеза, "чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир".

Глава МИД Чехии поддержал призыв Киева, за реформу Совета безопасности ООН высказалась и Турция.