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Глава МИД Германии проигнорировала Совбез ООН, чтобы не слушать "лживое шоу" Лаврова - Bild﻿

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 22:59

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отсутствовала на заседании Совета безопасности ООН в понедельник, поскольку "не хотела слушать ложь" главы МИД РФ Сергея Лаврова, который председательствовал на встрече.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на источники в немецких дипломатических кругах.

Собеседники издания заявили, что Лавров хочет устроить в Совете безопасности "дела как всегда" (business as usual), а Россия тем временем со всей жестокостью продолжает свою незаконную агрессивную войну против Украины.

Бербок отвергла приглашение и вместо этого занялась спасением немецких граждан из Судана. 

Немецкие дипломаты сказали, что они "недоступны для таких циничных и прозрачных пропагандистских игр".

Лавров на заседании обвинил Запад в, якобы, желании заменить Устав ООН против воли остального мира. Также он в очередной раз рассказал о "нацистах в Киеве" и обвинял во всем США.

Напомним, Россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН.

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Президент Украины в связи с этим призвал к реформе Совбеза, "чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир".

Глава МИД Чехии поддержал призыв Киева, за реформу Совета безопасности ООН высказалась и Турция.

Темы: ГерманияООНЛавровРосcия
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