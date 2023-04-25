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Міжнародний кримінальний суд та Європол уклали угоду щодо посилення співпраці

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 23:35

Міжнародний кримінальний суд та Європейське поліцейське агентство уклали робочу угоду щодо посилення співпраці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті МКС.

"25 квітня 2023 року президент Міжнародного кримінального суду (МКС) Пьотр Гофманський і Кетрін Де Болль, виконавчий директор Європейського поліцейського агентства (Європолу) підписали робочу угоду в штаб-квартирі Європолу в Гаазі", – йдеться у повідомленні.

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Угода забезпечує правову основу для встановлення відносин співробітництва між МКС та Європолом з метою посилення співпраці між двома установами та заохочення обміну інформацією, знаннями, досвідом та експертизою. 

Відповідно до цієї домовленості, співпраця може включати обмін спеціальними знаннями, збір доказів, звіти про загальну ситуацію, результати стратегічного аналізу, інформацію про процедури кримінальних розслідувань, інформацію про методи запобігання злочинам, участь у навчальних заходах, а також надання консультацій та підтримки в окремих кримінальних розслідуваннях.

МКС є першим постійним міжнародним кримінальним судом, заснованим на договірних засадах, покликаним сприяти припиненню безкарності осіб, які вчинили найтяжчі злочини, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти, а саме: воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та злочин агресії.

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Європол – агентство Європейського Союзу з правоохоронної співпраці. Вона слугує центром співробітництва правоохоронних органів, аналітичної експертизи та кримінальної розвідки в Європі.

Нагадаємо, президент Південноафриканської республіки Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія Африканський національний конгрес вирішила, що ПАР повинна вийти з Міжнародного кримінального суду, який минулого місяця видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна.

Ордер на арешт Путіна означає, що Преторія, яка цього року прийматиме саміт блоку БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка), повинна буде затримати його після прибуття.

Детальніше про те, як мають переслідувати РФ за злочин агресії, у відеоінтерв'ю "ЄвроПравді" розповів головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ, Антон Кориневич.

Теми: суд
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