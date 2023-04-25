Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міжнародний кримінальний суд та Європол уклали угоду щодо посилення співпраці

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 23:35

Міжнародний кримінальний суд та Європейське поліцейське агентство уклали робочу угоду щодо посилення співпраці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті МКС.

"25 квітня 2023 року президент Міжнародного кримінального суду (МКС) Пьотр Гофманський і Кетрін Де Болль, виконавчий директор Європейського поліцейського агентства (Європолу) підписали робочу угоду в штаб-квартирі Європолу в Гаазі", – йдеться у повідомленні.

Угода забезпечує правову основу для встановлення відносин співробітництва між МКС та Європолом з метою посилення співпраці між двома установами та заохочення обміну інформацією, знаннями, досвідом та експертизою. 

Відповідно до цієї домовленості, співпраця може включати обмін спеціальними знаннями, збір доказів, звіти про загальну ситуацію, результати стратегічного аналізу, інформацію про процедури кримінальних розслідувань, інформацію про методи запобігання злочинам, участь у навчальних заходах, а також надання консультацій та підтримки в окремих кримінальних розслідуваннях.

МКС є першим постійним міжнародним кримінальним судом, заснованим на договірних засадах, покликаним сприяти припиненню безкарності осіб, які вчинили найтяжчі злочини, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти, а саме: воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та злочин агресії.

Європол – агентство Європейського Союзу з правоохоронної співпраці. Вона слугує центром співробітництва правоохоронних органів, аналітичної експертизи та кримінальної розвідки в Європі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Південноафриканської республіки Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія Африканський національний конгрес вирішила, що ПАР повинна вийти з Міжнародного кримінального суду, який минулого місяця видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна.

Ордер на арешт Путіна означає, що Преторія, яка цього року прийматиме саміт блоку БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка), повинна буде затримати його після прибуття.

Детальніше про те, як мають переслідувати РФ за злочин агресії, у відеоінтерв'ю "ЄвроПравді" розповів головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ, Антон Кориневич.

Теми: суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоНічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків

Кабмін пропонує ліквідувати комісію з азартних ігор: законопроєкт вже у Раді

Існує ризик збільшення дефіциту: у МВФ прокоментували повернення "військових" виплат

Верещук дала протилежні порадам Лубінця рекомендації щодо паспортів РФ

Резніков вважає, що РФ отримає сигнал забути про реванш і розпадеться сама

Медведєв заявив, що Маск не впорався з завданням, бо Twitter прогнувся під українців

Усі новини...
суд
Спроба пригнати літак РФ і обстріл летовища: суд арештував ексрозвідника Червінського
Німецькі компанії судяться через права інтелектуальної власності на танк Leopard
Суддя ОАСК Аблов намагається піти у відставку із пожиттєвими виплатами – ЦПК
Останні новини
17:38
War Speeches. Китай хоче врегулювати війну, Росія ганьбиться в ООН, а Україна може отримати гарантії безпеки від НАТО
17:36
Голова "Слуги народу" Олена Шуляк: У перший день вторгнення Росії ми знищували документи
17:31
фотоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ
17:04
фотоХарків’янин описував позиції ППО в соцмережі – отримав 5 років ув'язнення
16:58
Скандальний психолог Спартак Суббота продовжить "Подкаст-терапію" без співведучого: деталі
16:58
Ворог обстріляв Чернігівщину: загинула дитина
16:53
фотоНа генпрокурора Болгарії намагались скоїти замах
16:48
фотоОкупанти вдарили з авіації по Гуляйполю: троє поранених
16:46
На Харківщині росіяни у перший день травня поранили двох чоловіків
16:37
фотоНічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків
Усі новини...
Реклама: