Международный уголовный суд и Европол заключили соглашение об усилении сотрудничества

Международный уголовный суд и Европейское полицейское агентство заключили рабочее соглашение по усилению сотрудничества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МУС.

"25 апреля 2023 года президент Международного уголовного суда (МУС) Петр Гофманский и Кэтрин Де Болль, исполнительный директор Европейского полицейского агентства (Европола) подписали рабочее соглашение в штаб-квартире Европола в Гааге", – говорится в сообщении.

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Соглашение обеспечивает правовую основу для установления отношений сотрудничества между МУС и Европолом с целью усиления сотрудничества между двумя учреждениями и поощрения обмена информацией, знаниями, опытом и экспертизой.

Согласно этой договоренности, сотрудничество может включать обмен специальными знаниями, сбор доказательств, отчеты об общей ситуации, результаты стратегического анализа, информацию о процедурах уголовных расследований, информацию о методах предотвращения преступлений, участие в учебных мероприятиях, а также предоставление консультаций и поддержки в отдельных уголовных расследованиях.

МУС является первым постоянным международным уголовным судом, основанным на договорных началах, призванным способствовать прекращению безнаказанности лиц, совершивших тяжкие преступления, вызывающие беспокойство международного сообщества, а именно: военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступление агрессии.

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Европол – агентство Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству. Она служит центром сотрудничества правоохранительных органов, аналитической экспертизы и криминальной разведки в Европе.

Напомним, президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия Африканский национальный конгресс решила, что ЮАР должна выйти из Международного уголовного суда, который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Ордер на арест Путина означает, что Претория, которая в этом году будет принимать саммит блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), должна будет задержать его по прибытии.

Подробнее о том, как должны преследовать РФ за преступление агрессии, в видеоинтервью "ЕвроПравде" рассказал главный представитель Украины в вопросах, касающихся международного юридического преследования РФ, Антон Кориневич.