Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Международный уголовный суд и Европол заключили соглашение об усилении сотрудничества

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 23:35

Международный уголовный суд и Европейское полицейское агентство заключили рабочее соглашение по усилению сотрудничества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МУС.

"25 апреля 2023 года президент Международного уголовного суда (МУС) Петр Гофманский и Кэтрин Де Болль, исполнительный директор Европейского полицейского агентства (Европола) подписали рабочее соглашение в штаб-квартире Европола в Гааге", – говорится в сообщении.

Соглашение обеспечивает правовую основу для установления отношений сотрудничества между МУС и Европолом с целью усиления сотрудничества между двумя учреждениями и поощрения обмена информацией, знаниями, опытом и экспертизой.  

Согласно этой договоренности, сотрудничество может включать обмен специальными знаниями, сбор доказательств, отчеты об общей ситуации, результаты стратегического анализа, информацию о процедурах уголовных расследований, информацию о методах предотвращения преступлений, участие в учебных мероприятиях, а также предоставление консультаций и поддержки в отдельных уголовных расследованиях.

МУС является первым постоянным международным уголовным судом, основанным на договорных началах, призванным способствовать прекращению безнаказанности лиц, совершивших тяжкие преступления, вызывающие беспокойство международного сообщества, а именно: военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступление агрессии.

Европол – агентство Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству. Она служит центром сотрудничества правоохранительных органов, аналитической экспертизы и криминальной разведки в Европе.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия Африканский национальный конгресс решила, что ЮАР должна выйти из Международного уголовного суда, который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Ордер на арест Путина означает, что Претория, которая в этом году будет принимать саммит блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), должна будет задержать его по прибытии.

Подробнее о том, как должны преследовать РФ за преступление агрессии, в видеоинтервью "ЕвроПравде" рассказал главный представитель Украины в вопросах, касающихся международного юридического преследования РФ, Антон Кориневич.

Темы: суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Существует риск увеличения дефицита: в МВФ прокомментировали возвращение "военных" выплат

Верещук дала противоположные советам Лубинца рекомендации относительно паспортов РФ

Резников считает, что РФ получит сигнал забыть о реванше и распадется сама

Медведев заявил, что Маск не справился с задачей, потому что Twitter прогнулся под украинцев

На Киевщине будут выть сирены: тестирование системы оповещения

фото, видеоВ Брянской области РФ подорвали пути: с рельсов сошел поезд с топливом

Все новости...
суд
Попытка пригнать самолет РФ и обстрел аэропорта: суд арестовал экс-разведчика Червинского
Немецкие компании судятся из-за прав интеллектуальной собственности на танк Leopard
Судья ОАСК Аблов пытается уйти в отставку с пожизненными выплатами – ЦПК
Последние новости
16:58
Враг обстрелял Черниговскую область: погиб ребенок
16:53
На генпрокурора Болгарии пытались совершить покушение
16:48
фотоОккупанты ударили из авиации по Гуляйполю: трое раненых
16:46
На Харьковщине россияне в первый день мая ранили двух мужчин
16:37
фотоНочная атака на Павлоград: повреждено более 100 домов и 9 школ и садиков
16:35
Кабмин предлагает ликвидировать комиссию по азартным играм: законопроект уже в Раде
16:25
фотоЗенитчики показали обломки сбитых ночью вражеских ракет
16:08
Кто в сфере культуры нарушал языковой закон в 2022-м году – отчет омбудсмена
16:06
30 тысяч рублей от оккупантов: житель Херсонщины получил 5 лет тюрьмы за псевдореферендум
16:00
Францию охватили первомайские демонстрации, в том числе и против пенсионной реформы Макрона
Все новости...
Реклама: