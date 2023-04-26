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У Росії на Уралі вигоріло селище, введено надзвичайний режим

Середа, 26 квітня 2023, 02:35
У Росії на Уралі вигоріло селище, введено надзвичайний режим
фото: Новости Екатеринбурга

У російському селищі Сосьва на Уралі вогонь охопив понад 90 будівель, на місці події знайдено загиблого.

Джерело: РосЗМІ Интерфакс із посиланням на МНС РФ

Дослівно: "Вогнем пошкоджено 92 будівлі. Під час гасіння і розбору завалів виявлено одного загиблого"

Деталі: За даними МНС РФ, стрімкому поширенню вогню сприяють велика кількість сухої рослинності, сильний вітер, а також віддалення вододжерел.

"Для подачі води до місця гасіння пожежниками прокладено магістральні лінії від річки Сосьва загальною протяжністю 2 км", - повідомили у відомстві.

До гасіння пожежі залучено 120 осіб і 33 одиниці техніки, зокрема два пожежні поїзди, вертоліт МНС РФ і Росгвардії.

Раніше повідомлялося, що у вівторок у селищі Сосьва сталася пожежа. За даними прокуратури, постраждали житлові будинки та інші об'єкти, зокрема, котельня.

ВІДЕО ДНЯ

На території муніципального утворення введено режим НС.

За однією з версій, полум'я перекинулося з пилорами, що спалахнула.

Із лікувально-виправної установи у Сосьві у зв'язку з пожежею евакуйовано 240 засуджених.

Теми: Росіяпожежа
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