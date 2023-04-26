У Росії на Уралі вигоріло селище, введено надзвичайний режим
У російському селищі Сосьва на Уралі вогонь охопив понад 90 будівель, на місці події знайдено загиблого.
Джерело: РосЗМІ Интерфакс із посиланням на МНС РФ
Дослівно: "Вогнем пошкоджено 92 будівлі. Під час гасіння і розбору завалів виявлено одного загиблого"
Деталі: За даними МНС РФ, стрімкому поширенню вогню сприяють велика кількість сухої рослинності, сильний вітер, а також віддалення вододжерел.
"Для подачі води до місця гасіння пожежниками прокладено магістральні лінії від річки Сосьва загальною протяжністю 2 км", - повідомили у відомстві.
До гасіння пожежі залучено 120 осіб і 33 одиниці техніки, зокрема два пожежні поїзди, вертоліт МНС РФ і Росгвардії.
Раніше повідомлялося, що у вівторок у селищі Сосьва сталася пожежа. За даними прокуратури, постраждали житлові будинки та інші об'єкти, зокрема, котельня.
На території муніципального утворення введено режим НС.
За однією з версій, полум'я перекинулося з пилорами, що спалахнула.
Із лікувально-виправної установи у Сосьві у зв'язку з пожежею евакуйовано 240 засуджених.