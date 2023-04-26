Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России на Урале выгорел поселок, введен чрезвычайный режим

Среда, 26 апреля 2023, 02:35
В России на Урале выгорел поселок, введен чрезвычайный режим
фото: Новости Екатеринбурга

В российском поселке Сосьва на Урале огонь охватил более 90 зданий, на месте происшествия найден погибший.

Источник: РосСМИ Интерфакс со ссылкой на МЧС РФ

Дословно: "Огнем повреждены 92 здания. При тушении и разборе завалов обнаружен один погибший"

Реклама:

Детали: По данным МЧС РФ, стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, сильный ветер, а также удаление водоисточников.

"Для подачи воды к месту тушения пожарными проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во вторник в поселке Сосьва произошел пожар. По данным прокуратуры, пострадали жилые дома и другие объекты, в частности, котельная.

ВИДЕО ДНЯ

На территории муниципального образования введен режим ЧП.

По одной из версий, пламя перекинулось с загоревшейся пилорамы.

Из лечебно-исправительного учреждения в Сосьве в связи с пожаром эвакуированы 240 осужденных.

Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Росcия
Россияне и белорусы не смогут выступать на Азиатских играх-2023
УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове
Китай не пускает российских туристов вопреки договоенностям о безвизе
Последние новости
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
Все новости...
Реклама: