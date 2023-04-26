В России на Урале выгорел поселок, введен чрезвычайный режим

В российском поселке Сосьва на Урале огонь охватил более 90 зданий, на месте происшествия найден погибший.

Источник: РосСМИ Интерфакс со ссылкой на МЧС РФ

Дословно: "Огнем повреждены 92 здания. При тушении и разборе завалов обнаружен один погибший"

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Детали: По данным МЧС РФ, стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, сильный ветер, а также удаление водоисточников.

"Для подачи воды к месту тушения пожарными проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во вторник в поселке Сосьва произошел пожар. По данным прокуратуры, пострадали жилые дома и другие объекты, в частности, котельная.

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На территории муниципального образования введен режим ЧП.

По одной из версий, пламя перекинулось с загоревшейся пилорамы.

Из лечебно-исправительного учреждения в Сосьве в связи с пожаром эвакуированы 240 осужденных.