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США приділяють "пильну увагу" військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп

Ольга Глущенко Середа, 26 квітня 2023, 02:58
США приділяють пильну увагу військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп
фото з сайту state.gov

У Держдепартаменті Штатів заявили, що пильно стежать за ймовірною співпрацею Росії та Північної Кореї щодо постачань летального озброєння.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми раніше відкрито говорили про постачання боєприпасів із КНДР (до Росії – ред.), тож ми продовжимо приділяти пильну увагу цьому, зокрема, передачі летальної допомоги з Північної Кореї".

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Деталі: У цьому зв’язку Пател підкреслив, що Вашингтон стурбований останніми повідомленнями у ЗМІ про ймовірну взаємодію між Росією й Північною Кореєю у військовій сфері.

Передісторія:

  • На початку листопада 2022 року стало відомо, що Сполучені Штати звинувачують Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки. Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.
  • У грудні високопоставлений представник США заявив, що ПВК "Вагнер", яка бере участь у війні в Україні, минулого місяця прийняла поставку зброї з Північної Кореї. КНДР заперечувала всі ці твердження.

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Теми: СШАРосіяКНДРзброя
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