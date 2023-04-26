США приділяють "пильну увагу" військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп

У Держдепартаменті Штатів заявили, що пильно стежать за ймовірною співпрацею Росії та Північної Кореї щодо постачань летального озброєння.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми раніше відкрито говорили про постачання боєприпасів із КНДР (до Росії – ред.), тож ми продовжимо приділяти пильну увагу цьому, зокрема, передачі летальної допомоги з Північної Кореї".

Деталі: У цьому зв’язку Пател підкреслив, що Вашингтон стурбований останніми повідомленнями у ЗМІ про ймовірну взаємодію між Росією й Північною Кореєю у військовій сфері.

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