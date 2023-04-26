США приділяють "пильну увагу" військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп
Середа, 26 квітня 2023, 02:58
У Держдепартаменті Штатів заявили, що пильно стежать за ймовірною співпрацею Росії та Північної Кореї щодо постачань летального озброєння.
Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Ми раніше відкрито говорили про постачання боєприпасів із КНДР (до Росії – ред.), тож ми продовжимо приділяти пильну увагу цьому, зокрема, передачі летальної допомоги з Північної Кореї".
Деталі: У цьому зв’язку Пател підкреслив, що Вашингтон стурбований останніми повідомленнями у ЗМІ про ймовірну взаємодію між Росією й Північною Кореєю у військовій сфері.
Передісторія:
- На початку листопада 2022 року стало відомо, що Сполучені Штати звинувачують Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки. Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.
- У грудні високопоставлений представник США заявив, що ПВК "Вагнер", яка бере участь у війні в Україні, минулого місяця прийняла поставку зброї з Північної Кореї. КНДР заперечувала всі ці твердження.