США уделяют "пристальное внимание" военному сотрудничеству КНДР и России – Госдеп

В Госдепартаменте Штатов заявили, что пристально следят за вероятным сотрудничеством России и Северной Кореи по поставкам летального вооружения.

Источник: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы ранее открыто говорили о поставках боеприпасов из КНДР (в Россию – ред.), поэтому мы продолжим уделять пристальное внимание этому, в частности, передаче летальной помощи из Северной Кореи".

Детали: В этой связи Пател подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен последними сообщениями в СМИ о возможном взаимодействии между Россией и Северной Кореей в военной сфере.

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