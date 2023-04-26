США уделяют "пристальное внимание" военному сотрудничеству КНДР и России – Госдеп

В Госдепартаменте Штатов заявили, что пристально следят за вероятным сотрудничеством России и Северной Кореи по поставкам летального вооружения.

Источник: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы ранее открыто говорили о поставках боеприпасов из КНДР (в Россию – ред.), поэтому мы продолжим уделять пристальное внимание этому, в частности, передаче летальной помощи из Северной Кореи".

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Детали: В этой связи Пател подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен последними сообщениями в СМИ о возможном взаимодействии между Россией и Северной Кореей в военной сфере.

Предыстория:

В начале ноября 2022 года стало известно, что Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки. Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России.

в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки. Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России. В декабре высокопоставленный представитель США заявил, что ЧВК "Вагнер", которая участвует в войне в Украине, в прошлом месяце приняла поставку оружия из Северной Кореи. КНДР отрицала все эти утверждения.