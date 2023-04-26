ISW: Кремль уникає відкритих репресій – боїться за стабільність путінського режиму

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль уникає застосування відкритих репресивних заходів, оскільки побоюється за стабільність режиму російського диктатора Путіна.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді вказують на те, що згідно із зібраними даними, російські ультранаціоналісти продовжують виступати за повернення Кремля до сталінських репресій.

Такі настрої свідчать про те, що крайні націоналісти очікують від Путіна посилення репресій і повної відданості війні.

Проте, йдеться у звіті, Кремль продовжує уникати відкритих репресивних заходів, ймовірно, через побоювання за стабільність путінського режиму.

Відтак, російський уряд відкликав з Державної Думи законопроєкт, який передбачав збільшення податків з 13 до 30 відсотків для росіян, які втекли з країни.

Хоча "російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які "зрадили" країну, втікши, але Кремль, схоже, вагається щодо введення таких непопулярних заходів".

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Аналітики наголошують і на тому, що, за оцінками високопосадовців США та ЄС, президент Росії Володимир Путін і надалі не бажатиме вести переговори у відповідь на успішний контрнаступ України.

Ще однією темою аналізу є те, що фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин спростував заяву ISW від 22 квітня про покращення взаємин групи "Вагнер" з російським військовим командуванням напередодні запланованого українського контрнаступу.

Експерти нагадують: раніше ISW оцінював, що російське військове командування могло частково відновити свої напружені відносини з Пригожиним, щоб переконати президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції напередодні запланованого українського контрнаступу.

Вони помітили, що постійні заяви Пригожина про його неприязнь до російського військового керівництва суперечать зміні риторики Пригожина, а також раптовому надходженню артилерійських боєприпасів після кількох місяців повідомлень про "снарядний голод" у Бахмуті.

Фахівці наголошують: сукупні фактори вказують на те, що Пригожину, попри його заявлену незалежність і гордість, необхідно зберегти прихильність і підтримку Кремля і МО РФ для продовження своїх операцій.

Основні висновки ISW за 25 квітня: