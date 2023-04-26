ISW: Кремль уникає відкритих репресій – боїться за стабільність путінського режиму

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль уникає застосування відкритих репресивних заходів, оскільки побоюється за стабільність режиму російського диктатора Путіна.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді вказують на те, що згідно із зібраними даними, російські ультранаціоналісти продовжують виступати за повернення Кремля до сталінських репресій.

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Такі настрої свідчать про те, що крайні націоналісти очікують від Путіна посилення репресій і повної відданості війні.

Проте, йдеться у звіті, Кремль продовжує уникати відкритих репресивних заходів, ймовірно, через побоювання за стабільність путінського режиму.

Відтак, російський уряд відкликав з Державної Думи законопроєкт, який передбачав збільшення податків з 13 до 30 відсотків для росіян, які втекли з країни.

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Хоча "російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які "зрадили" країну, втікши, але Кремль, схоже, вагається щодо введення таких непопулярних заходів".

Аналітики наголошують і на тому, що, за оцінками високопосадовців США та ЄС, президент Росії Володимир Путін і надалі не бажатиме вести переговори у відповідь на успішний контрнаступ України.

Ще однією темою аналізу є те, що фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин спростував заяву ISW від 22 квітня про покращення взаємин групи "Вагнер" з російським військовим командуванням напередодні запланованого українського контрнаступу.

Експерти нагадують: раніше ISW оцінював, що російське військове командування могло частково відновити свої напружені відносини з Пригожиним, щоб переконати президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції напередодні запланованого українського контрнаступу.

Вони помітили, що постійні заяви Пригожина про його неприязнь до російського військового керівництва суперечать зміні риторики Пригожина, а також раптовому надходженню артилерійських боєприпасів після кількох місяців повідомлень про "снарядний голод" у Бахмуті.

Фахівці наголошують: сукупні фактори вказують на те, що Пригожину, попри його заявлену незалежність і гордість, необхідно зберегти прихильність і підтримку Кремля і МО РФ для продовження своїх операцій.

Основні висновки ISW за 25 квітня: