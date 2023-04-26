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ISW: Кремль уникає відкритих репресій – боїться за стабільність путінського режиму

Ольга Глущенко Середа, 26 квітня 2023, 05:02
ISW: Кремль уникає відкритих репресій – боїться за стабільність путінського режиму

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль уникає застосування відкритих репресивних заходів, оскільки побоюється за стабільність режиму російського диктатора Путіна.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді вказують на те, що згідно із зібраними даними, російські ультранаціоналісти продовжують виступати за повернення Кремля до сталінських репресій.

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Такі настрої свідчать про те, що крайні націоналісти очікують від Путіна посилення репресій і повної відданості війні.

Проте, йдеться у звіті, Кремль продовжує уникати відкритих репресивних заходів, ймовірно, через побоювання за стабільність путінського режиму.

Відтак, російський уряд відкликав з Державної Думи законопроєкт, який передбачав збільшення податків з 13 до 30 відсотків для росіян, які втекли з країни.

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Хоча "російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які "зрадили" країну, втікши, але Кремль, схоже, вагається щодо введення таких непопулярних заходів".

Аналітики наголошують і на тому, що, за оцінками високопосадовців США та ЄС, президент Росії Володимир Путін і надалі не бажатиме вести переговори у відповідь на успішний контрнаступ України.

Ще однією темою аналізу є те, що фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин спростував заяву ISW від 22 квітня про покращення взаємин групи "Вагнер" з російським військовим командуванням напередодні запланованого українського контрнаступу.

Експерти нагадують: раніше ISW оцінював, що російське військове командування могло частково відновити свої напружені відносини з Пригожиним, щоб переконати президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції напередодні запланованого українського контрнаступу.

Вони помітили, що постійні заяви Пригожина про його неприязнь до російського військового керівництва суперечать зміні риторики Пригожина, а також раптовому надходженню артилерійських боєприпасів після кількох місяців повідомлень про "снарядний голод" у Бахмуті.

Фахівці наголошують: сукупні фактори вказують на те, що Пригожину, попри його заявлену незалежність і гордість, необхідно зберегти прихильність і підтримку Кремля і МО РФ для продовження своїх операцій.

Основні висновки ISW за 25 квітня:

  • За оцінками високопосадовців США та ЄС, Путін і надалі не бажатиме вести переговори у відповідь на успішний контрнаступ України.
  • Український військовий чиновник заявив 25 квітня, що українські сили досягають "вражаючих результатів" у контрбатарейній боротьбі з російськими військами на окупованому Росією східному (лівому) березі Дніпра.
  • Пригожин спростував оцінку ISW від 22 квітня про обмежене поліпшення відносин групи "Вагнера" з російським військовим командуванням напередодні запланованого українського контрнаступу.
  • Російські ультранаціоналісти продовжують виступати за те, щоб Кремль застосував сталінські репресивні заходи.
  • Кремль продовжує уникати відкритих репресивних заходів, ймовірно, через побоювання за стабільність путінського режиму.
  • Російські правозахисні організації "ОВД-Инфо", "Меморіал" і "Русь сидящая за решеткой" 25 квітня оскаржили в суді російський закон про цензуру, що забороняє дискредитацію російських військових.
  • Російські джерела стверджують, що окупаційні війська провели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Крем'янка.
  • Війська РФ продовжували здійснювати наземні обстріли в Бахмуті та його околицях, а також уздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
  • Російські мілблогери продовжували категорично заперечувати, що українські війська зайняли стійкі позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.
  • Міністерство оборони Росії намагається фінансово стимулювати російських полонених воювати в Україні, пропонуючи їм компенсацію, еквівалентну компенсації російських добровольців.
  • Український центр опору повідомив, що українські партизани підірвали російський військовий блокпост біля Олешків.

Теми: РосіяПутінвійна
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