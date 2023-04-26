ISW: Кремль избегает открытых репрессий – боится за стабильность путинского режима

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль избегает применения открытых репрессивных мер, поскольку опасается за стабильность режима российского диктатора Путина.

Источник: ISW

Детали: В обзоре указывают на то, что согласно собранным данным, российские ультранационалисты продолжают выступать за возвращение Кремля к сталинским репрессиям.

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Такие настроения свидетельствуют о том, что крайние националисты ожидают от Путина усиления репрессий и полной преданности войне.

Однако, говорится в отчете, Кремль продолжает избегать открытых репрессивных мер, вероятно, из-за опасений за стабильность путинского режима.

Следовательно, российское правительство отозвало из Государственной Думы законопроект, который предусматривал увеличение налогов с 13 до 30 процентов для россиян, бежавших из страны.

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Хотя "российские ультранационалисты неоднократно призывали Кремль национализировать имущество, принадлежащее россиянам, которые "предали" страну, сбежав, но Кремль, похоже, колеблется относительно введения таких непопулярных мер".

Аналитики отмечают и то, что, по оценкам высокопоставленных чиновников США и ЕС, президент России Владимир Путин и в дальнейшем не будет желать вести переговоры в ответ на успешное контрнаступление Украины.

Еще одной темой анализа является то, что финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявление ISW от 22 апреля об улучшении взаимоотношений группы "Вагнер" с российским военным командованием накануне запланированного украинского контрнаступления.

Эксперты напоминают: ранее ISW оценивал, что российское военное командование могло частично восстановить свои напряженные отношения с Пригожиным, чтобы убедить президента России Владимира Путина прекратить наступательные операции накануне запланированного украинского контрнаступления.

Они заметили, что постоянные заявления Пригожина о его неприязни к российскому военному руководству противоречат изменению риторики Пригожина, а также внезапному поступлению артиллерийских боеприпасов после нескольких месяцев сообщений о "снарядном голоде" в Бахмуте.

Специалисты отмечают: совокупные факторы указывают на то, что Пригожину, несмотря на его заявленную независимость и гордость, необходимо сохранить благосклонность и поддержку Кремля и МО РФ для продолжения своих операций.

Основные выводы ISW за 25 апреля: