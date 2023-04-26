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Шведська дослідницька ракета випадково впала в Норвегії

Ольга Глущенко Середа, 26 квітня 2023, 06:52
Шведська дослідницька ракета випадково впала в Норвегії
запуск ракети, ілюстративне фото Getty Images

Дослідницька ракета, запущена Швецією в понеділок вранці, випадково впала на території Норвегії.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву Шведської космічної корпорації (SSC)

Деталі: Як зазначається, ракета досягла висоти близько 155 миль (майже 250 км), але потім вона "пішла трохи довшою і більш західною траєкторією, ніж розраховувалося", і впала в гірському масиві приблизно в 9 милях від норвезької території.

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"Вона впала в горах на висоті 1000 метрів і за 10 кілометрів від найближчого населеного пункту", – повідомив Філіп Ольссон, керівник відділу зв'язків з громадськістю SSC.

"Це відхилення ми сприймаємо серйозно. Зараз з'ясовуємо причину, чому ракета пролетіла далі на північний захід, ніж передбачалося. Поки що занадто рано робити припущення про причину, і ми очікуємо більше інформації від розслідування", – повідомив SSC Марко Кохберг, менеджер з експлуатації ракет і аеростатів Esrange (ракетний полігон Швеції – ред.).

Теми: НорвегіяШвеція
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