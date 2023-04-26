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Шведская исследовательская ракета случайно упала в Норвегии

Ольга ГлущенкоСреда, 26 апреля 2023, 06:52
Шведская исследовательская ракета случайно упала в Норвегии
запуск ракеты, иллюстративное фото Getty Images

Исследовательская ракета, запущенная Швецией в понедельник утром, случайно упала на территории Норвегии.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Шведской космической корпорации (SSC)

Детали: Как отмечается, ракета достигла высоты около 155 миль (почти 250 км), но затем она "пошла немного длиннее и более западной траектории, чем рассчитывалось", и упала в горном массиве примерно в 9 милях от норвежской территории.

"Она упала в горах на высоте 1000 метров и в 10 километрах от ближайшего населенного пункта", – сообщил Филип Ольссон, руководитель отдела по связям с общественностью SSC.

"Это отклонение мы воспринимаем серьезно. Сейчас выясняем причину, почему ракета пролетела дальше на северо-запад, чем предполагалось. Пока что слишком рано делать предположения о причине, и мы ожидаем больше информации от расследования", – сообщил SSC Марко Кохберг, менеджер по эксплуатации ракет и аэростатов Esrange (ракетный полигон Швеции – ред.).

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Темы: НорвегияШвеция
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