Ердогану стало зле у прямому ефірі

Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану стало зле під час прямого ефіру на телебаченні, він пояснив це "шлунковим грипом".

Джерело: турецький суспільний мовник TRT World

Деталі: У вівторок турецький лідер виступив з трьома передвиборчими промовами напередодні парламентських і президентських виборів 14 травня.

Він мав завершити вечір спільним інтерв'ю з Ulke TV і 7 каналом у прямому ефірі.

Однак через його щільний графік виступ Ердогана на телебаченні почався на півтори години пізніше запланованого часу, а потім був перерваний під час запитання через 10 хвилин після початку шоу.

Прямий ефір продовжився приблизно через 10 хвилин, і Ердоган вибачився за те, що йому стало кепсько.

"Вчора і сьогодні були важкі дні. Тому я захворів на шлунковий грип", - сказав президент.

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Після цього турецький лідер відповів ще на кілька запитань, перш ніж завершити прямий ефір.

Видання нагадує, що з моменту обрання мером Стамбула в 1994 році 69-річний Ердоган не програв жодних виборів жодному опоненту. Загалом за всю свою кар'єру програв лише двічі – під час своїх перших двох кампаній – у 1980-х роках.