Эрдогану стало плохо в прямом эфире

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время прямого эфира на телевидении, он объяснил это "желудочным гриппом".

Источник: турецкий общественный вещатель TRT World

Детали: Во вторник турецкий лидер выступил с тремя предвыборными речами накануне парламентских и президентских выборов 14 мая.

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Он должен был завершить вечер совместным интервью с Ulke TV и 7 каналом в прямом эфире.

Однако из-за его плотного графика выступление Эрдогана на телевидении началось на полтора часа позже запланированного времени, а затем было прервано во время вопроса через 10 минут после начала шоу.

Прямой эфир продолжился примерно через 10 минут, и Эрдоган извинился за то, что ему стало плохо.

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"Вчера и сегодня были тяжелые дни. Поэтому я заболел желудочным гриппом", – сказал президент.

После этого турецкий лидер ответил еще на несколько вопросов, прежде чем завершить прямой эфир.

Издание напоминает, что с момента избрания мэром Стамбула в 1994 году 69-летний Эрдоган не проиграл ни одних выборов ни одному оппоненту. Всего за всю свою карьеру проиграл лишь дважды – во время своих первых двух кампаний – в 1980-х годах.