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Тайвань проведе військові навчання з деблокади острова на тлі дій Китаю

"Українська правда"Середа, 26 квітня 2023, 08:28
Тайвань проведе військові навчання з деблокади острова на тлі дій Китаю
Тайванські моряки, фото AFP via Getty Images

Щорічні тайванські військові навчання "Хань Куан" цього року будуть зосереджені на боротьбі з блокадою острова і збереженні боєздатності його збройних сил, беручи до уваги нещодавні військові навчання Китаю.

Джерело: "Reuters" із посиланням на Міністерство оборони Тайваню

Деталі: Міноборони Тайваню заявило, що навчання "Хань Куан" будуть розділені на дві частини: теоретичне навчання з 15 по 19 травня і мобілізація сил із 24 по 28 липня, які візьмуть участь у навчаннях з бойовою стрільбою.

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Основна увага буде зосереджена на "збереженні" бойових сил і "морському перехопленні". Це включатиме використання цивільних аеропортів і розосередження повітряних засобів, а також маскування сил на землі, заявили в міністерстві.

Військово-морський елемент об'єднає морські, повітряні і сухопутні сили для нападу на ворожі сили і десантні кораблі, а також для захисту морських шляхів і протидії спробам блокади.

"Звичайно, наші навчання базуються на загрозі вторгнення комуністів на Тайвань і їхніх нещодавніх військових навчаннях навколо Тайваню", – заявив на прес-конференції начальник бойового планування міністерства генерал Лін Вень-хуан (Lin Wen-huang).

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Контекст: Китай, який вважає демократично керований Тайвань своєю територією, за останні три роки посилив військовий тиск, намагаючись відстояти свої претензії на острів. Пекін не виключає застосування сил для взяття острова під свій контроль. Тайвань відкидає претензії Пекіна на свій суверенітет.

Цього місяця Китай відпрацьовував точні удари і блокаду під час навчань навколо острова, які відбулися після зустрічі президента Тайваню Цай Інвеньцзи зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі.

Минулого тижня військово-морські сили Китаю випустили відео на честь своєї 74-ї річниці, в якому авіаносець "Шаньдун" і нові десантні кораблі імітують атаку і висадку десь у "західних водах Тихого океану", що свідчить про готовність до висадки на Тайвань.

Теми: ТайваньКитай
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