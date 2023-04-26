Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тайвань проведет военные учения по деблокаде острова на фоне действий Китая

"Украинская правда"Среда, 26 апреля 2023, 08:28
Тайвань проведет военные учения по деблокаде острова на фоне действий Китая
Тайваньские моряки, фото AFP via Getty Images

Ежегодные тайваньские военные учения "Хань Куан" в этом году будут сосредоточены на борьбе с блокадой острова и сохранении боеспособности его вооруженных сил, принимая во внимание недавние военные учения Китая.

Источник: "Reuters" со ссылкой на Министерство обороны Тайваня

Детали: Минобороны Тайваня заявило, что учения "Хань Куан" будут разделены на две части: теоретическое обучение с 15 по 19 мая и мобилизация сил с 24 по 28 июля, которые примут участие в учениях с боевой стрельбой.

Основное внимание будет сосредоточено на "сохранении" боевых сил и "морском перехвате". Это будет включать использование гражданских аэропортов и рассредоточение воздушных средств, а также маскировку сил на земле, заявили в министерстве.

Военно-морской элемент объединит морские, воздушные и сухопутные силы для нападения на вражеские силы и десантные корабли, а также для защиты морских путей и противодействия попыткам блокады.

"Конечно, наши учения базируются на угрозе вторжения коммунистов на Тайвань и их недавних военных учениях вокруг Тайваня", – заявил на пресс-конференции начальник боевого планирования министерства генерал Лин Вэнь-хуан (Lin Wen-huang).

Контекст: Китай, который считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, за последние три года усилил военное давление, пытаясь отстоять свои претензии на остров. Пекин не исключает применения сил для взятия острова под свой контроль. Тайвань отвергает претензии Пекина на свой суверенитет.

ВИДЕО ДНЯ

В этом месяце Китай отрабатывал точные удары и блокаду во время учений вокруг острова, которые состоялись после встречи президента Тайваня Цай Инвэньцзы со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти в Лос-Анджелесе.

На прошлой неделе военно-морские силы Китая выпустили видео в честь своей 74-й годовщины, в котором авианосец "Шаньдун" и новые десантные корабли имитируют атаку и высадку где-то в "западных водах Тихого океана", что свидетельствует о готовности к высадке на Тайвань.

Темы: ТайваньКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
Тайвань
Китай заявил, что Тайвань принадлежит ему "исторически"
Тайвань купит 400 американских ракет Harpoon для противостояния Китаю – Bloomberg
Китай, вероятно, готовится начать войну – МИД Тайваня
Последние новости
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
21:01
Компания Фридмана до сих пор сотрудничает с Росгвардией и охраной Путина – расследование
20:59
Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию
Все новости...
Реклама: