Десятки російських дипломатів у Північній Європі можуть бути шпигунами під прикриттям – ЗМІ

Журналісти мовників кількох країн Північної Європи з’ясували, що величезна кількість співробітників російських дипломатичних місій у регіоні, ймовірно, є шпигунами під прикриттям.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі фінського Yle. Над проєктом працювали також норвезьке NRK, шведське SVT, данське DR у співпраці із заснованим Михаїлом Ходорковським центром "Досьє".

Журналісти встановили кілька десятків осіб, які вочевидь є співробітниками Служби зовнішньої розвідки, ГРУ або ФСБ, але працювали як нібито персонал дипмісій. Джерела у розвідслужбах розповіли, що зазвичай їм доручають другорядні посади, тоді як ключові особи у дипмісіях вкрай рідко можуть бути шпигунами під прикриттям.

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Yle встановили особи трьох таких росіян. Серед них – ймовірний співробітник СВР Дмитрій Оторочкін, який спершу працював у російському посольстві у Гельсінкі, далі перевівся до Копенгагена, звідки його врешті вислали навесні 2022 року. У ВКонтакте він мав три сторінки на різні імена й місце проживання, але з фотографіями, за якими його легко впізнати.

Ще один – 60-річний Владімір Комаров, який також працював у посольстві у Гельсінкі, а також 37-річний Дмитрій Двін’янінов, які вочевидь були співробітниками ГРУ. Їх вислали навесні 2022 року.

За оцінками фінської Поліції захисту, до третини дипломатів російського посольства можуть бути шпигунами під прикриттям. Один з посадовців на умовах анонімності розповів, що фінські служби кілька разів втручалися, коли такі "дипломати" намагалися встановити контакт із росіянами у Фінляндії для шпигунських цілей.

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Журналісти SVT відстежили 21 ймовірних шпигунів у Швеції, при цьому не менше тринадцяти з них продовжували працювати у Стокгольмі щонайменш до квітня 2022 року.

Норвезький мовник NRK зазначає, що загалом у рамках розслідування встановили особи 38 агентів російської розвідки, пов’язаних із дипмісіями у країнах Північної Європи.

Ще один знаходиться на стратегічно важливому Шпіцбергені – це генконсул Росії у Баренцбурзі Андрєй Чемерило, який, швидше за все, пов’язаний із ГРУ. У центрі "Досьє" дійшли такого висновку через те, що Чемерило колись проживав за адресою, про яку відомо, що це навчальний центр співробітників ГРУ. Сам Чемерило заперечує зв’язки з розвідкою.

Нагадаємо, нещодавно Норвегія оголосила небажаними особами 15 співробітників посольства РФ, які де-факто займалися шпигунською діяльністю.

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