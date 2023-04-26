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Десятки российских дипломатов в Северной Европе могут быть шпионами под прикрытием – СМИ

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 09:56
Десятки российских дипломатов в Северной Европе могут быть шпионами под прикрытием – СМИ
Глава МИД РФ Сергей Лавров, фото AFP via Getty Images

Журналисты вещателей нескольких стран Северной Европы выяснили, что огромное количество сотрудников российских дипломатических миссий в регионе, вероятно, являются шпионами под прикрытием.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале финского вещателя Yle. Над проектом работали также норвежское NRK, шведское SVT, датское DR в сотрудничестве с основанным Михаилом Ходорковским центром "Досье".

Журналисты установили несколько десятков человек, которые явно являются сотрудниками Службы внешней разведки, ГРУ или ФСБ, но работали как якобы персонал дипмиссий. Источники в разведслужбах рассказали, что обычно им поручают второстепенные должности, тогда как ключевые лица в дипмиссиях крайне редко могут быть шпионами под прикрытием.

Yle установили личности трех таких россиян. Среди них – вероятный сотрудник СВР Дмитрий Оторочкин, который сначала работал в российском посольстве в Хельсинки, далее перевелся в Копенгаген, откуда его в конце концов выслали весной 2022 года. В ВКонтакте он имел три страницы на разные имена и место жительства, но с фотографиями, по которым его легко узнать.

Еще один – 60-летний Владимир Комаров, который также работал в посольстве в Хельсинки, а также 37-летний Дмитрий Двиньянинов, которые явно были сотрудниками ГРУ. Их выслали весной 2022 года.

По оценкам финской Полиции защиты, до трети дипломатов российского посольства могут быть шпионами под прикрытием. Один из чиновников на условиях анонимности рассказал, что финские службы несколько раз вмешивались, когда такие "дипломаты" пытались установить контакт с россиянами в Финляндии для шпионских целей.

Журналисты SVT отследили 21 предполагаемого шпиона в Швеции, при этом не менее тринадцати из них продолжали работать в Стокгольме как минимум до апреля 2022 года.

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Норвежский вещатель NRK отмечает, что всего в рамках расследования установили личности 38 агентов российской разведки, связанных с дипмиссиями в странах Северной Европы.

Еще один находится на стратегически важном Шпицбергене – это генконсул России в Баренцбурге Андрей Чемерило, который, скорее всего, связан с ГРУ. В центре "Досье" пришли к такому выводу из-за того, что Чемерило когда-то проживал по адресу, о котором известно, что это учебный центр сотрудников ГРУ. Сам Чемерило отрицает связи с разведкой.

Напомним, недавно Норвегия объявила нежелательными лицами 15 сотрудников посольства РФ, которые де-факто занимались шпионской деятельностью.

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Темы: РосcияЕвропашпионаждипломатические отношения
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