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1 і 9 травня не будуть вихідними під час війни

"Українська правда"Середа, 26 квітня 2023, 10:30
1 і 9 травня не будуть вихідними під час війни
Хрещатик у травні, фото Ельдара Сарахмана, УП

День праці (1 травня) і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня) не будуть вихідними у 2023 році.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Законодавством встановлено дев'ять святкових днів, зокрема 1 травня – День праці, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зазвичай вони були вихідними.

Однак статтею 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. 

Тому понеділок 1 травня і вівторок 9 травня цього року є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку.

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Теми: війнасвяткуванняісторія
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