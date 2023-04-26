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1 и 9 мая не будут выходными во время войны

"Украинская правда"Среда, 26 апреля 2023, 10:30
1 и 9 мая не будут выходными во время войны
Крещатик в мае, фото Эльдара Сарахмана, УП

День труда (1 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) не будут выходными в 2023 году.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Законодательством установлено девять праздничных дней, в частности 1 мая –  День труда, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Обычно они были выходными.

Однако статьей 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ относительно определения праздничных и нерабочих дней. 

Поэтому в єтом году понедельник 1 мая и вторник 9 мая в этом году являются обычными рабочими днями, работа в которые оплачивается в обычном порядке.

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Темы: войнапразднованияистория
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