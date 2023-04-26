1 и 9 мая не будут выходными во время войны

День труда (1 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) не будут выходными в 2023 году.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Законодательством установлено девять праздничных дней, в частности 1 мая – День труда, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Обычно они были выходными.

Однако статьей 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ относительно определения праздничных и нерабочих дней.

Поэтому в єтом году понедельник 1 мая и вторник 9 мая в этом году являются обычными рабочими днями, работа в которые оплачивается в обычном порядке.