Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві другий день поспіль росте рівень води

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 квітня 2023, 10:37
У Києві другий день поспіль росте рівень води
ФОТО ДСНС

У Дніпрі в межах Києва другий день поспіль піднімається рівень води – залишаються підтопленими заплавні території.

Джерело: пресслужба Київської міської військової адміністрації із посиланням на начальника КМВА Сергія Попко  

Пряма мова: "Станом на 9:30 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 300 см. Що на 6 см більше вчорашнього показника. 

Після тижневого спаду рівня води, два дні поспіль фіксується зростання. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 35 см. Залишаються підтопленими заплавні території – острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків". 

Деталі: У КМВА повідомляли, що промислові об’єкти і житлові масиві міста перебувають поза загрозою підтоплення.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київводапогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

фотоНічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків

Усі новини...
Київ
Пік паводку минув, підтоплення не буде навіть у випадку другої хвилі
Суд заборонив перешкоджати роботі комісії в київській лаврі – Ткаченко
Вода в Києві піднімається, але до критичного рівня ще більше метра - КМВА
Останні новини
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
20:50
ФСБшники видають себе за цивільних, щоб шукати партизанів в окупованих регіонах – ЦНС
20:28
мапаУ штаб окупантів на Запоріжжі "завітала бавовна" – Федоров
Усі новини...
Реклама: