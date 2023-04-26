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У Києві другий день поспіль росте рівень води

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 квітня 2023, 10:37
У Києві другий день поспіль росте рівень води
ФОТО ДСНС

У Дніпрі в межах Києва другий день поспіль піднімається рівень води – залишаються підтопленими заплавні території.

Джерело: пресслужба Київської міської військової адміністрації із посиланням на начальника КМВА Сергія Попко  

Пряма мова: "Станом на 9:30 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 300 см. Що на 6 см більше вчорашнього показника. 

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Після тижневого спаду рівня води, два дні поспіль фіксується зростання. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 35 см. Залишаються підтопленими заплавні території – острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків". 

Деталі: У КМВА повідомляли, що промислові об’єкти і житлові масиві міста перебувають поза загрозою підтоплення.  

Теми: Київводапогода
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